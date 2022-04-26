https://arabic.sputniknews.com/20220426/كيف-تكون-نهاية-نزاع-أوكرانيا-تكتيك-روسيا-يباغت-الغرب-1061626331.html
كيف تكون نهاية نزاع أوكرانيا... تكتيك روسيا يباغت الغرب
كيف تكون نهاية نزاع أوكرانيا... تكتيك روسيا يباغت الغرب
أعلن العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، توقعاته لمجريات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:54+0000
2022-04-26T09:54+0000
2022-04-26T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال ماكغريغور في الحديث لصحيفة "الموندو" الإسبانية إن القوات الروسية اتبعت تكتيكا يباغت الغرب في المرحلة الأولى لعمليتها بأوكرانيا، حيث استخدمت مجموعات منفصلة تضم الواحدة منها نحو 700 مقاتل لتدمير مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الحرص على عدم المساس بالمدنيين وهو ما ترك أثره على وتيرة العملية ولكنه لم يسمح للأوكرانيين ببدء الهجوم المعاكس.وكانت النتيجة أن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى التراجع إلى البلدات ومواقعها المحصنة في جنوب شرق منطقة دونباس.ورأى ماكغريغور أن المرحلة الابتدائية للعملية الروسية "حكمت على كييف بالهزيمة" ولا بد من اندحار القوات الأوكرانية المتبقية في المرحلة الثانية.وإلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على التلفزيون الروسي في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان إن النزاع في أوكرانيا سيُنهيه توقيع معاهدة (سلام) ولكن شروط المعاهدة ستحددها أعمال قتالية جارية في وقت توقيع المعاهدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
كيف تكون نهاية نزاع أوكرانيا... تكتيك روسيا يباغت الغرب
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أعلن العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، توقعاته لمجريات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وقال
ماكغريغور في الحديث لصحيفة "الموندو" الإسبانية إن القوات الروسية اتبعت تكتيكا يباغت الغرب في المرحلة الأولى لعمليتها بأوكرانيا، حيث استخدمت مجموعات منفصلة تضم الواحدة منها نحو 700 مقاتل لتدمير مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الحرص على عدم المساس بالمدنيين وهو ما ترك أثره على وتيرة العملية ولكنه لم يسمح للأوكرانيين ببدء الهجوم المعاكس.
وكانت النتيجة أن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى التراجع إلى البلدات ومواقعها المحصنة في جنوب شرق منطقة دونباس.
ورأى ماكغريغور أن المرحلة الابتدائية للعملية الروسية "حكمت على كييف بالهزيمة" ولا بد من اندحار القوات الأوكرانية المتبقية في المرحلة الثانية.
وإلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، على التلفزيون الروسي في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان إن النزاع في أوكرانيا سيُنهيه توقيع معاهدة (سلام) ولكن شروط المعاهدة ستحددها أعمال قتالية جارية في وقت توقيع المعاهدة.