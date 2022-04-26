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https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-أسماك-الفسيخ-والرنجة-تزيد-الوزن-1061647880.html
هل أسماك "الفسيخ والرنجة" تزيد الوزن
هل أسماك "الفسيخ والرنجة" تزيد الوزن
من العادات السنوية في يوم "شم النسيم"، أن يحتفل المصريون وكثير من الدول العربية والإسلامية بتناول الأسماك المملحة، رغم أن الإفراط فيها قد يسبب زيادة الوزن. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-26T19:53+0000
مجتمع
سمكة
رنجة
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يؤكد الموقع الإلكتروني الكونسلتو، اليوم الثلاثاء، أن الإكثار من الأسماك المملحة قد يزيد من الوزن، موضحا أن هناك أسبابا عديدة ومختلفة لذلك، من بينها:1-احتباس السوائلتتسبب الأسماك المملحة في زيادة مؤقتة في وزن الإنسان، ويرجع السبب في ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، وهو ما يتسبب في احتباس السوائل في الجسم، فيما يمكن التخلص منها عبر شرب الماء بكثرة وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.2-تراكم الدهون في الجسميرتبط الإفراط في الأطعمة المملحة، وخاصة الفسيخ والرنجة بزيادة الوزن، وذلك لأن الملح يقلل معدل حرق الدهون في الجسم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور "الكرش" وزيادة محيط الخصر والأرداف.3-السعرات الحرارية المرتفعةتحتوي الرنجة، بشكل خاص، على سعرات حرارية عالية، حيث يحصل الجسم عند تناول 100 جرام من الرنجة على 203 سعر حراري، و12.3 جرامًا من الدهون، ما يعني أن الإفراط فيها سيؤدي إلى زيادة الوزن.الأمر نفسه يتعلق بالفسيخ، حيث يحتوي على 139 سعر حراري و4.5 جراما من الدهون لكل 100 جرام.
https://arabic.sputniknews.com/20210914/ماذا-يحدث-لجسمك-عند-تناول-زيت-السمك؟-1050150129.html
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مجتمع, سمكة, رنجة

هل أسماك "الفسيخ والرنجة" تزيد الوزن

19:53 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / JENS BUTTNERسمك الرنجة
سمك الرنجة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / JENS BUTTNER
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من العادات السنوية في يوم "شم النسيم"، أن يحتفل المصريون وكثير من الدول العربية والإسلامية بتناول الأسماك المملحة، رغم أن الإفراط فيها قد يسبب زيادة الوزن.
يؤكد الموقع الإلكتروني الكونسلتو، اليوم الثلاثاء، أن الإكثار من الأسماك المملحة قد يزيد من الوزن، موضحا أن هناك أسبابا عديدة ومختلفة لذلك، من بينها:
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1-احتباس السوائل
تتسبب الأسماك المملحة في زيادة مؤقتة في وزن الإنسان، ويرجع السبب في ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، وهو ما يتسبب في احتباس السوائل في الجسم، فيما يمكن التخلص منها عبر شرب الماء بكثرة وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
2-تراكم الدهون في الجسم
يرتبط الإفراط في الأطعمة المملحة، وخاصة الفسيخ والرنجة بزيادة الوزن، وذلك لأن الملح يقلل معدل حرق الدهون في الجسم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور "الكرش" وزيادة محيط الخصر والأرداف.
3-السعرات الحرارية المرتفعة
تحتوي الرنجة، بشكل خاص، على سعرات حرارية عالية، حيث يحصل الجسم عند تناول 100 جرام من الرنجة على 203 سعر حراري، و12.3 جرامًا من الدهون، ما يعني أن الإفراط فيها سيؤدي إلى زيادة الوزن.
الأمر نفسه يتعلق بالفسيخ، حيث يحتوي على 139 سعر حراري و4.5 جراما من الدهون لكل 100 جرام.
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