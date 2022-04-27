https://arabic.sputniknews.com/20220427/السودان-اللجنة-الاتحادية-تصل-الجنينة-وتستمع-إلى-لجنة-أمن-الولاية-حول-الأحداث-بغرب-دارفور-1061687625.html

السودان… اللجنة الاتحادية تصل الجنينة وتستمع إلى لجنة أمن الولاية حول الأحداث بغرب دارفور

السودان… اللجنة الاتحادية تصل الجنينة وتستمع إلى لجنة أمن الولاية حول الأحداث بغرب دارفور

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، عبدالباقي عبدالقادر الزبير، رئيس اللجنة الاتحادية، التي شكلها مجلس السيادة في اجتماعه الأخير، أن زيارة اللجنة تهدف للوقوف... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T23:46+0000

2022-04-27T23:46+0000

2022-04-27T23:46+0000

أخبار السودان اليوم

دارفور

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061651094_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17d7d50afeca31dc58a9f2f1f2e79b1d.jpg

موسكو - سبوتنيك. هذا واستمعت اللجنة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى تنويرِ ضافي من والي غرب دارفور، رئيس لجنة أمن الولاية، خميس عبدالله أبكر،بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية،حول حقيقة الأحداث التي شهدتها منطقة كرينك ومدينة الجنينة، خلال الأيام الماضية والتي والتي بلغ عدد القتلى فيها 176، بجانب 115 جريح ومصابوقال وَالي غرب دارفور، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع إن الولاية تمر بظروف صعبة، جراء تكرار الصراع القبلي بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلا أن الاعتداءات والصراعات القبلية مازالت تتكرر.وأضاف والي غرب دارفور، أن الحدود الواسعة التي تمتد لأكثر من 750 كيلومتر مع الجارة تشاد وانفتاحها مع عدد من الدول، وغياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، من الأسباب التي تساهم في تكرار هذه الأحداث.وأكد خميس عبدالله أبكر حاجة الولاية، إلي قرارات وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية حتى تستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية.وناشد والي غرب دارفور، مواطني الولاية والإدارات الأهلية وشباب النازحين وكل القطاعات وشرائح المجتمع بالعمل على الحفاظ على التعايش السلمي والأمن المجتمعي، بوصف الأساس لاستقرار بالولاية.من جانبه، قال وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله، إن وزارة الصحة منذ بداية الأحداث بمنطقة كرينك والجنينة، شكلت غرفة طوارئ متواصلة مع وزارة الصحة بولاية غرب دارفور وان الوفد سلم عدد من الدعومات الطبية والأجهزة الأساسية خلال زيارته للولاية، مشيرا إلى أنه تم إرسال 17 جريحا الى مستشفى السلاح الطبي بأمدرمان، مؤكدا أن حالتهم مستقرة وسيتم إجراء العمليات الجراحية وعمليات العظام اللازمة لهم خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن هناك 3 مستشفيات تم تجهيزها بمنطقة كرينك وداخل الولاية، لاستقبال المرضى والجرحى وهي المستشفى الرئيسي بالجنينة ومستشفى السلطان ومستشفى السلاح الطبي.ولفت الدكتور هيثم إلى أن وزارة الصحة الإتحادية، أكملت استعداداتها لاستجلاب عدد من الكوادر من التخصصات الدقيقة متى ما تطلب الأمر، مبينا أن الحوجة الماسة الان للأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والتي تم تسليمها اليوم، واعدا بإرسال عدد شحنات أخرى منها تباعا خلال هذه الأيام.ونوه إلى أهمية توفير الحماية الأمنية للكوادر الطبية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكملوكان عضو مجلس السيادة دكتور عبد الباقي عبد القادر، قد وصل حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة اليوم، برفقة أعضاء اللجنة التي تضم وزيري الدفاع والصحة المكلفين الفريق الركن يس إبراهيم يس ود. هيثم محمد إبراهيم، بجانب قائد الاحتياطي المركزي وممثلي القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/السودان-201-قتيل-و103-مصابين-فى-مواجهات-قبلية-بغرب-دارفور-1061651119.html

دارفور

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, دارفور