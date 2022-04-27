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https://arabic.sputniknews.com/20220427/العراق-يعلن-القبض-على-المسؤول-السابق-لمعسكرات-داعش-في-نينوى-1061661230.html
العراق يعلن القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى
العراق يعلن القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى
أعلنت السلطات العراقية القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى، ووصفته بـ"الإرهابي الخطير". 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:33+0000
2022-04-27T10:33+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك في بيان لخلية الأعلام الأمني، اليوم الأربعاء.وقالت الخلية في البيان إن "قوة من اللواء 30 ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة". وأضافت أنه "تم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحشد-الشعبي-العراقي-يخص-سبوتنيك-بتفاصيل-عمليات-الإرادة-الصلبة-ضد-داعش-الإرهابي-1061658012.html
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى

10:33 GMT 27.04.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© MOADH AL-DULAIMI
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أعلنت السلطات العراقية القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى، ووصفته بـ"الإرهابي الخطير".
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك في بيان لخلية الأعلام الأمني، اليوم الأربعاء.
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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وقالت الخلية في البيان إن "قوة من اللواء 30 ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة".

وأوضحت أن "المتهم مطلوب بمادة 4 إرهاب وهو المسؤول السابق لمعسكرات داعش في نينوى".

وأضافت أنه "تم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".
وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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