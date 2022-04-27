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https://arabic.sputniknews.com/20220427/المستشار-النمساوي-ينفي-عزم-بلاده-دفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي-1061660864.html
المستشار النمساوي ينفي عزم بلاده دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
المستشار النمساوي ينفي عزم بلاده دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
نفى المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، عزم بلاده دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:15+0000
2022-04-27T10:15+0000
روسيا
اقتصاد
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وغرد نيهامر عبر حسابه على تويتر: "قبل أن يتم نشر الأخبار المزيفة عن الدعاية الروسية على نطاق واسع. تواصل "أومف" دفع ثمن إمدادات الغاز من روسيا باليورو".وتابع: "تلتزم النمسا بوجهة النظر الأوروبية وتدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها بشكل مشترك."وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور غوسلر، في مؤتمر صحفي أن "الغاز الروسي كان ولا يزال يتم إمداد النمسا به دون انقطاع"، مؤكدة أنه من المستحيل التخلي عن الغاز الروسي.علقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في "تلغرام"، أن المجلس النيابي يؤيد قرار "غازبروم" بوقف صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى إشعار آخر.وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-توقف-تصدير-الغاز-إلى-دول-غير-صديقة-1061657109.html
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روسيا, اقتصاد

المستشار النمساوي ينفي عزم بلاده دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي

10:15 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSالمستشار النمساوي، كارل نيهامر
المستشار النمساوي، كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
تابعنا عبرTelegram
نفى المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، عزم بلاده دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وغرد نيهامر عبر حسابه على تويتر: "قبل أن يتم نشر الأخبار المزيفة عن الدعاية الروسية على نطاق واسع. تواصل "أومف" دفع ثمن إمدادات الغاز من روسيا باليورو".
وتابع: "تلتزم النمسا بوجهة النظر الأوروبية وتدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها بشكل مشترك."
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور غوسلر، في مؤتمر صحفي أن "الغاز الروسي كان ولا يزال يتم إمداد النمسا به دون انقطاع"، مؤكدة أنه من المستحيل التخلي عن الغاز الروسي.
علقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في "تلغرام"، أن المجلس النيابي يؤيد قرار "غازبروم" بوقف صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى إشعار آخر.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
روسيا توقف تصدير الغاز إلى دول غير صديقة
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