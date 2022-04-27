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بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا وتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-إذا-تدخلت-جهة-خارجية-بالوضع-في-أوكرانيا-فسيكون-الرد-سريعا-وتم-اتخاذ-قرارات-بهذا-الشأن-1061673167.html
بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا وتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن
بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا وتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:50+0000
2022-04-27T14:18+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي، متحدثا في اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي: "لقد اتخذنا جميع القرارات في هذا الصدد، الرد سيكون سريعًا وحاسمًا".وأكد الرئيس الروسي أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم قريبا المعتقلين المتورطين بجرائم الحرب في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن هذه "الفظائع ستعطى بالتأكيد تقييما قانونيا موضوعيا"، ولكن الآن من الضروري تفعيل دور القضايا على المستوى الدولي، وعلى المستوى البرلماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-الخطط-الغربية-لخنق-روسيا-اقتصاديا-باءت-بالفشل-1061671730.html
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بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا وتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن

13:50 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وقال الرئيس الروسي، متحدثا في اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي: "لقد اتخذنا جميع القرارات في هذا الصدد، الرد سيكون سريعًا وحاسمًا".
وأكد الرئيس الروسي أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم قريبا المعتقلين المتورطين بجرائم الحرب في أوكرانيا.
"تحدثت مسبقا عن الحاجة إلى تشكيل قاعدة أدلة مفصلة لا يمكن دحضها لجميع الجرائم الوحشية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا. مرة أخرى، تم اعتقال العديد منهم. قريبا وزارة الدفاع ستقدم المعتقلين المتورطين بجرائم الحرب في أوكرانيا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن هذه "الفظائع ستعطى بالتأكيد تقييما قانونيا موضوعيا"، ولكن الآن من الضروري تفعيل دور القضايا على المستوى الدولي، وعلى المستوى البرلماني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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