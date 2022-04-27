https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-الخطط-الغربية-لخنق-روسيا-اقتصاديا-باءت-بالفشل-1061671730.html
بوتين: الخطط الغربية لخنق روسيا اقتصاديا باءت بالفشل
بوتين: الخطط الغربية لخنق روسيا اقتصاديا باءت بالفشل
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، فشل جميع الخطط الغربية لخنق روسيا اقتصاديا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:40+0000
2022-04-27T13:40+0000
2022-04-27T13:56+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي إن قوام الاقتصاد الروسي متين، ولن ينهار تحت ضربات العقوبات الشرسة، التي اعتبرها الغرب ساحقة.وأضاف بوتين: "أود أن أؤكد أن التعديلات التي أدخلت على الدستور الذي اعتمد في عام 2020 ليس فقط تعزيز موقف ونفوذ البرلمان، قمنا بتعزيز القوة البرلمانية لدينا، ولكن أيضا خلقنا الظروف لمزيد من التشكيلات المستقلة، والتشريعات السيادية لروسيا دون تدخل أي قوى خارجية".في 31 مارس/آذار، وقع الرئيس الروسي المرسوم 172 "بشأن إجراء تعديلات خاصة للمشترين الأجانب للوفاء بالتزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس بالروبل".وفقا للوثيقة، يجب أن يتم الدفع مقابل الغاز الروسي الذي تم توفيره بعد 1 أبريل/نيسان 2022 للأطراف المقابلة الأجنبية المحددة في المرسوم حصريا بالروبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-إذا-تدخلت-جهة-خارجية-بالوضع-في-أوكرانيا-فسيكون-الرد-سريعا-وتم-اتخاذ-قرارات-بهذا-الشأن-1061673167.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الخطط الغربية لخنق روسيا اقتصاديا باءت بالفشل
13:40 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، فشل جميع الخطط الغربية لخنق روسيا اقتصاديا.
وقال الرئيس الروسي إن قوام الاقتصاد الروسي متين، ولن ينهار تحت ضربات العقوبات الشرسة، التي اعتبرها الغرب ساحقة.
وأضاف بوتين: "أود أن أؤكد أن التعديلات التي أدخلت على الدستور الذي اعتمد في عام 2020 ليس فقط تعزيز موقف ونفوذ البرلمان، قمنا بتعزيز القوة البرلمانية لدينا، ولكن أيضا خلقنا الظروف لمزيد من التشكيلات المستقلة، والتشريعات السيادية لروسيا دون تدخل أي قوى خارجية".
في 31 مارس/آذار، وقع الرئيس الروسي المرسوم 172 "بشأن إجراء تعديلات خاصة للمشترين الأجانب للوفاء بالتزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس بالروبل".
وفقا للوثيقة، يجب أن يتم الدفع مقابل الغاز الروسي الذي تم توفيره بعد 1 أبريل/نيسان 2022 للأطراف المقابلة الأجنبية المحددة في المرسوم حصريا بالروبل.