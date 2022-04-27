https://arabic.sputniknews.com/20220427/حكم-بالحبس-ضد-مرتضى-منصور-لاتهامه-بسب-الخطيب-1061675307.html

حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب

حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب

أصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:44+0000

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وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، منصور بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، بحسب موقع "بوابة الأهرام".جاء قرار المحكمة، في الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونقلت "بوابة الأهرام"، عن محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، ومحامي الخطيب، قوله إن "الدعويين مقامتين من موكله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، وتحملان رقم 83 لسنة 2022، و45 لسنة 2022 ويتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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