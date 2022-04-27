https://arabic.sputniknews.com/20220427/حكم-بالحبس-ضد-مرتضى-منصور-لاتهامه-بسب-الخطيب-1061675307.html
حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب
حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب
أصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:44+0000
2022-04-27T14:44+0000
2022-04-27T14:44+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102916/00/1029160099_0:0:4764:2680_1920x0_80_0_0_b16fb1171d7f9cbdfd68bc7997d64818.jpg
وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، منصور بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، بحسب موقع "بوابة الأهرام".جاء قرار المحكمة، في الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونقلت "بوابة الأهرام"، عن محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، ومحامي الخطيب، قوله إن "الدعويين مقامتين من موكله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، وتحملان رقم 83 لسنة 2022، و45 لسنة 2022 ويتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أول-تعليق-من-أحمد-مرتضى-منصور-على-المكالمة-المسربة-فيديو-1058687076.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102916/00/1029160099_432:0:4764:3249_1920x0_80_0_0_42289cc2d4ab4f2144e901c5f30c23f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب الخطيب
تابعنا عبر
أصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، منصور بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، بحسب موقع "بوابة الأهرام
".
جاء قرار المحكمة، في الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت "بوابة الأهرام"، عن محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، ومحامي الخطيب، قوله إن "الدعويين مقامتين من موكله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، وتحملان رقم 83 لسنة 2022، و45 لسنة 2022 ويتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
".