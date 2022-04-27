https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-تطرد-8-دبلوماسيين-من-سفارة-اليابان---1061673789.html
روسيا تطرد 8 دبلوماسيين من سفارة اليابان
روسيا تطرد 8 دبلوماسيين من سفارة اليابان
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تطرد ثمانية موظفين من السفارة اليابانية، ويجب عليهم مغادرة روسيا بحلول العاشر من مايو/ أيار. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:11+0000
2022-04-27T14:11+0000
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روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوزارة، في 27 أبريل/ نيسان، تم استدعاء ممثل عن السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه أنه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، اتخذت طوكيو رسميا مسارا معاديا لروسيا بشكل علني أدى إلى تدمير التعاون متبادل المنفعة.وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج.في بيان الخارجية الروسية: "تم اليوم 27 نيسان/ أبريل، استدعاء سفير مملكة النرويج، رون ريسالاند، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. لقد تم الاحتجاج بشدة على القرار غير المبرر لسلطات هذا البلد بطرد موظفي السفارة الروسية في النرويج".وأضاف البيان: "من الجانب الروسي، لوحظ أن الخط غير الودي للسلطات النرويجية يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الثنائية".وأكد البيان أنه "تم تقديم مذكرة إلى السفير (النرويجي) حول الإعلان على أساس المعاملة بالمثل "شخص غير مرغوب فيه" لثلاثة دبلوماسيين من السفارة النرويجية في موسكو".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-تطرد-ثلاثة-دبلوماسيين-من-سفارة-النرويج----1061666758.html
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روسيا, العالم
روسيا تطرد 8 دبلوماسيين من سفارة اليابان
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تطرد ثمانية موظفين من السفارة اليابانية، ويجب عليهم مغادرة روسيا بحلول العاشر من مايو/ أيار.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوزارة، في 27 أبريل/ نيسان، تم استدعاء ممثل عن السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه أنه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، اتخذت طوكيو رسميا مسارا معاديا لروسيا بشكل علني أدى إلى تدمير التعاون متبادل المنفعة.
وجاء في بيان الوزارة: "وبلغت ذروة هذا الخط طرد ثمانية دبلوماسيين روس من اليابان. واسترشادا بمبدأ المعاملة بالمثل، طالب الجانب الروسي، بأن يغادر ثمانية دبلوماسيين يابانيين بلادنا بحلول العاشر من مايو".
وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج
.
في بيان الخارجية الروسية: "تم اليوم 27 نيسان/ أبريل، استدعاء سفير مملكة النرويج، رون ريسالاند، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. لقد تم الاحتجاج بشدة على القرار غير المبرر لسلطات هذا البلد بطرد موظفي السفارة الروسية في النرويج".
وتابع البيان: "وكذلك تقديم المساعدة العسكرية من قبل السلطات النرويجية لنظام كييف، وتستر أوسلو على جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا".
وأضاف البيان: "من الجانب الروسي، لوحظ أن الخط غير الودي للسلطات النرويجية يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الثنائية".
وأكد البيان أنه "تم تقديم مذكرة إلى السفير (النرويجي) حول الإعلان على أساس المعاملة بالمثل "شخص غير مرغوب فيه" لثلاثة دبلوماسيين من السفارة النرويجية في موسكو".