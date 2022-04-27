https://arabic.sputniknews.com/20220427/سلطات-بريدنيستروفيه-تعلن-أن-أوكرانيا-وراء-الانفجارات-في-قرية-كولباسنا-1061666298.html
سلطات بريدنيستروفيه تعلن أن أوكرانيا وراء الانفجارات في قرية كولباسنا
سلطات بريدنيستروفيه تعلن أن أوكرانيا وراء الانفجارات في قرية كولباسنا
قال وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية (المعلنة من طرف واحد)، فيتالي إغناتييف، إن أوكرانيا كانت وراء الانفجارات في قرية كولباسنا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:12+0000
2022-04-27T12:12+0000
2022-04-27T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال إغناتييف على قناة "روسيا 24": "وقعت حوادث بالقرب من مستودع للذخيرة في كولباسنا (القرية). أما بالنسبة لمن يقف وراء ذلك، وفقا للبيانات الأولية للتحقيق، فإنها تشير إلى أوكرانيا".وضرب انفجاران، اليوم الثلاثاء، بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عقب الانفجارات.وفي وقت لاحق، أخبر مصدر في حكومة بريدنيستروفيه وكالة "سبوتنيك" أن كييف تسعى إلى جر مولدوفا وجمهورية بريدنيستروفيه المنشقة إلى الصراع الأوكراني.وأعرب الكرملين عن مخاوفه بشأن التطورات، مشيرًا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أوكرانيا-تهدد-بغزو-بريدنيستروفيه-في-حال-طلبت-مولدوفا-ذلك-1061659131.html
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روسيا, العالم
سلطات بريدنيستروفيه تعلن أن أوكرانيا وراء الانفجارات في قرية كولباسنا
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قال وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية (المعلنة من طرف واحد)، فيتالي إغناتييف، إن أوكرانيا كانت وراء الانفجارات في قرية كولباسنا.
وقال إغناتييف على قناة "روسيا 24": "وقعت حوادث بالقرب من مستودع للذخيرة في كولباسنا (القرية). أما بالنسبة لمن يقف وراء ذلك، وفقا للبيانات الأولية للتحقيق، فإنها تشير إلى أوكرانيا".
وضرب انفجاران، اليوم الثلاثاء، بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه
، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عقب الانفجارات.
وفي وقت لاحق، أخبر مصدر في حكومة بريدنيستروفيه وكالة "سبوتنيك" أن كييف تسعى إلى جر مولدوفا وجمهورية بريدنيستروفيه المنشقة إلى الصراع الأوكراني.
وأعرب الكرملين عن مخاوفه بشأن التطورات، مشيرًا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب.