عدد اللاجئين إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا يتجاوز مليون شخص
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أفاد متحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، بأن عدد اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري قد تجاوز مليون شخص.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت موسكو، عبر 1004 آلاف لاجئ حدود الدولة الروسية منذ بداية النزاع، بينهم 182 ألف طفل".
وكان إجلاء واسع النطاق للمدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.