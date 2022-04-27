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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/عدد-اللاجئين-إلى-روسيا-من-دونباس-وأوكرانيا-يتجاوز-مليون-شخص-1061656008.html
عدد اللاجئين إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا يتجاوز مليون شخص
عدد اللاجئين إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا يتجاوز مليون شخص
أفاد متحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، بأن عدد اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:49+0000
2022-04-27T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت موسكو، عبر 1004 آلاف لاجئ حدود الدولة الروسية منذ بداية النزاع، بينهم 182 ألف طفل".وكان إجلاء واسع النطاق للمدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/روسيا-تستقبل-نحو-990-ألف-لاجئ-من-إقليم-دونباس-وأوكرانيا-1061617332.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم

عدد اللاجئين إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا يتجاوز مليون شخص

07:49 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روسيا
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أفاد متحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، بأن عدد اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري قد تجاوز مليون شخص.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت موسكو، عبر 1004 آلاف لاجئ حدود الدولة الروسية منذ بداية النزاع، بينهم 182 ألف طفل".
وصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا
أمس, 07:18 GMT
وكان إجلاء واسع النطاق للمدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
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