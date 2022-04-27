https://arabic.sputniknews.com/20220427/قاليباف-يطالب-الحكومة-العراقية-بفتح-الحدود-البرية-مع-إيران-1061658465.html
قاليباف يطالب الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران
قاليباف يطالب الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران
طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:35+0000
2022-04-27T09:35+0000
2022-04-27T09:35+0000
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وأعرب قاليباف، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بنظيره العراقي محمد الحلبوسي، عن سعادته باستضافة نظيره العراقي والوفد المرافق له، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن "السياسة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحكومة الثاثلة عشر هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية".ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صباح اليوم، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. وأضاف البيان أن الحلبوسي والوفد المرافق له، قد التقى قاليباف في طهران.كما أشار البيان إلى أن جدول زيارة الحلبوسي يتضمن أيضاً لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيس-البرلمان-العراقي-يصل-إلى-طهران-ويلتقي-بنظيره-الإيراني-صور-1061654756.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
قاليباف يطالب الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران
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طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران.
وأعرب قاليباف، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بنظيره العراقي محمد الحلبوسي، عن سعادته باستضافة نظيره العراقي والوفد المرافق له، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأكد أن "السياسة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحكومة الثاثلة عشر هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية".
ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
، صباح اليوم، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. وأضاف البيان أن الحلبوسي والوفد المرافق له، قد التقى قاليباف في طهران.
كما أشار البيان إلى أن جدول زيارة الحلبوسي يتضمن أيضاً لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.