https://arabic.sputniknews.com/20220427/مبادلة-ياروشينكو-تسمح-بالتعويل-على-عودة-الروس-الآخرين-إلى-روسيا-1061679046.html
بعد مبادلة سجناء مع أمريكا... سيناتور روسي: نعول على عودة الروس الآخرين إلى وطنهم
بعد مبادلة سجناء مع أمريكا... سيناتور روسي: نعول على عودة الروس الآخرين إلى وطنهم
أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الأربعاء، أن مبادلة المواطن الأمريكي تريفور ريد، المدان سابقًا في روسيا،... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T16:09+0000
2022-04-27T16:09+0000
2022-04-27T16:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك" : "ربما تم تجاوز العقبة، التي نظمها الأمريكيون بأنفسهم، ليس فقط بخصوص فيكتور بوت، ولكن أيضا المواطنين الروس الآخرين، الذين اختطفتهم الولايات المتحدة في انتهاك لجميع الأعراف الدولية، سنكون قادرين على إعادتهم إلى الوطن".وأضاف كليموف: "سنعتبر أن هذه هي أول علامة في قضية عودة مواطنينا".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل سجناء مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.في المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 لمدة 20 سنة، والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.ويظهر مقطع فيديو لحظة استبدال الأمريكي تريفور ريد بالروسي قسطنطين ياروشينكو في أحد مطارات تركيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد مبادلة سجناء مع أمريكا... سيناتور روسي: نعول على عودة الروس الآخرين إلى وطنهم
16:09 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الأربعاء، أن مبادلة المواطن الأمريكي تريفور ريد، المدان سابقًا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، تسمح بالتعويل على أن روسيا ستكون قادرة على إعادة مواطنيها الآخرين "الذين خطفتهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني" وكذلك الموجودين في السجون الأمريكية .
موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك" : "ربما تم تجاوز العقبة، التي نظمها الأمريكيون بأنفسهم، ليس فقط بخصوص فيكتور بوت، ولكن أيضا المواطنين الروس
الآخرين، الذين اختطفتهم الولايات المتحدة في انتهاك لجميع الأعراف الدولية، سنكون قادرين على إعادتهم إلى الوطن".
وأضاف كليموف: "سنعتبر أن هذه هي أول علامة في قضية عودة مواطنينا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل سجناء مع الإدارة الأمريكية
، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد
إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.
في المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو
المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 لمدة 20 سنة، والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.
ويظهر مقطع فيديو لحظة استبدال الأمريكي تريفور ريد بالروسي قسطنطين ياروشينكو في أحد مطارات تركيا