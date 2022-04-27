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مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان: انطلاق الحوار السياسي في السودان 10 مايو المقبل
مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان: انطلاق الحوار السياسي في السودان 10 مايو المقبل
أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، اليوم الأربعاء، انطلاق الحوار السياسي بين كافة الأطراف السودانية يوم 10 أيار/ مايو المقبل وفق الآلية... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:12+0000
2022-04-27T13:12+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال ولد لبات، في مؤتمر صحفي لممثلي الآلية الثلاثية "لدينا فكرة مركزية في الآلية الثلاثية وهي أننا نقر كما يقر غالبية الفاعلين السياسيين بأن الوضع في السودان بالغ الحساسية أو بالغ الخطورة، وتم الاتفاق على بدء الحوار الأسبوع الأول عقب عيد الفطر في العاشر من أيار/ مايو وحتى الثاني عشر من نفس الشهر".وأضاف "يهمنا في الحوار ألا يكون هناك إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أنه "لا بد من ترتيبات دستورية لقيام نظام ديمقراطي ويكمل الفترة الانتقالية".ونوه بأن "الحوار يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني وهناك جهات ما زالت تدرس المشاركة في الحوار منها حزبا المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن".من جهته، قال المبعوث الأممي في السودان فولكر بيرتس، إن "مهمة الآلية الثلاثية: الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد، هو جمع أصحاب المصلحة في السودان بهدف إجراء محادثات لإكمال الفترة الانتقالية بالسودان".
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان: انطلاق الحوار السياسي في السودان 10 مايو المقبل

13:12 GMT 27.04.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022
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أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، اليوم الأربعاء، انطلاق الحوار السياسي بين كافة الأطراف السودانية يوم 10 أيار/ مايو المقبل وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال ولد لبات، في مؤتمر صحفي لممثلي الآلية الثلاثية "لدينا فكرة مركزية في الآلية الثلاثية وهي أننا نقر كما يقر غالبية الفاعلين السياسيين بأن الوضع في السودان بالغ الحساسية أو بالغ الخطورة، وتم الاتفاق على بدء الحوار الأسبوع الأول عقب عيد الفطر في العاشر من أيار/ مايو وحتى الثاني عشر من نفس الشهر".
وأضاف "يهمنا في الحوار ألا يكون هناك إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أنه "لا بد من ترتيبات دستورية لقيام نظام ديمقراطي ويكمل الفترة الانتقالية".
ونوه بأن "الحوار يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني وهناك جهات ما زالت تدرس المشاركة في الحوار منها حزبا المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن".
من جهته، قال المبعوث الأممي في السودان فولكر بيرتس، إن "مهمة الآلية الثلاثية: الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد، هو جمع أصحاب المصلحة في السودان بهدف إجراء محادثات لإكمال الفترة الانتقالية بالسودان".
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