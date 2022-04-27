https://arabic.sputniknews.com/20220427/مصر-قرار-جديد-بشأن-إعفاء-شركات-الطيران-الأجنبية-من-سداد-رسوم-الجعل-1061674743.html
مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"
مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:31+0000
2022-04-27T14:31+0000
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ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية، من سداد مقابل الجُعل (الأجر) حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وتضمن القرار الموافقة على مد الإعفاء لجميع دول العالم؛ تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذي كان مقررا له الانتهاء في 30 أبريل/ نيسان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html
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مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"
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أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل.
ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية، من سداد مقابل الجُعل (الأجر) حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وتضمن القرار الموافقة على مد الإعفاء لجميع دول العالم؛ تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذي كان مقررا له الانتهاء في 30 أبريل/ نيسان الجاري.