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مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"
مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
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ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية، من سداد مقابل الجُعل (الأجر) حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وتضمن القرار الموافقة على مد الإعفاء لجميع دول العالم؛ تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذي كان مقررا له الانتهاء في 30 أبريل/ نيسان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html
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مصر... قرار جديد بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم "الجعل"

14:31 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالقاهرة، مصر يونيو 2020
القاهرة، مصر يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل.
ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية، من سداد مقابل الجُعل (الأجر) حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل
7 أبريل, 07:46 GMT
وتضمن القرار الموافقة على مد الإعفاء لجميع دول العالم؛ تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذي كان مقررا له الانتهاء في 30 أبريل/ نيسان الجاري.
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