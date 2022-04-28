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https://arabic.sputniknews.com/20220428/أبو-الغيط-يدين-النزاعات-القبلية-غربي-دارفور-1061691051.html
‏أبو الغيط يدين النزاعات القبلية غربي دارفور
‏أبو الغيط يدين النزاعات القبلية غربي دارفور
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نزاعات قبلية تطورت إلى اشتباكات مسلحة في منطقة الكرنيك في غرب دارفور. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:59+0000
2022-04-28T06:59+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن هذه النزاعات أسفرت عن سقوط أكثر من مئتي قتيل ومصاب، فيما أعرب أبو الغيط عن "خالص التعازي لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى".وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط دعا جميع الأطراف إلى "وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، وتجنب استخدام العنف لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء".وشدد أبو الغيط على تكاتف الجهود الوطنية لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واثقاً بأن الانفراجة السياسية ستساعد بقوة في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر الزبير، رئيس اللجنة الاتحادية، التي شكلها مجلس السيادة في اجتماعه الأخير، أن زيارة اللجنة تهدف للوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانيا في جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة واللازمة لها.واستمعت اللجنة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى والي غرب دارفور، رئيس لجنة أمن الولاية، خميس عبد الله أبكر، بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

‏أبو الغيط يدين النزاعات القبلية غربي دارفور

06:59 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / -
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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نزاعات قبلية تطورت إلى اشتباكات مسلحة في منطقة الكرنيك في غرب دارفور.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن هذه النزاعات أسفرت عن سقوط أكثر من مئتي قتيل ومصاب، فيما أعرب أبو الغيط عن "خالص التعازي لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى".
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط دعا جميع الأطراف إلى "وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، وتجنب استخدام العنف لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء".
وشدد أبو الغيط على تكاتف الجهود الوطنية لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واثقاً بأن الانفراجة السياسية ستساعد بقوة في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر الزبير، رئيس اللجنة الاتحادية، التي شكلها مجلس السيادة في اجتماعه الأخير، أن زيارة اللجنة تهدف للوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانيا في جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة واللازمة لها.
واستمعت اللجنة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى والي غرب دارفور، رئيس لجنة أمن الولاية، خميس عبد الله أبكر، بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية.
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