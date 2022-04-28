عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-السعودية-تستمر-يومين-1061692550.html
أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين
أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:57+0000
2022-04-28T07:57+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن الزيارة تجري تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها أردوغان لزيارة المملكة.وأوضحت الوكالة أن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت فيه إنه من المقرر أن يجري أردوغان مباحثات مع العاهل السعودي في إطار زيارته التي تستمر يومين.وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يستعرض الجانبان تطوير التعاون في مختلف المجالات والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.وتساهم هذه الزيارة في إنهاء سنوات من القطيعة التي حدثت بين البلدين، إثر خلاف حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.وتأتي زيارة أردوغان إلى السعودية ضمن جهود تركية هدفها فتح صفحة جديدة من العلاقات مع القوى الإقليمية المجاورة لها وخاصة دول الخليج العربية "دون تمييز"، حسب تعبير سابق للرئيس التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c479f7700d14d3322f68bb8229704187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, السعودية

أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين

07:57 GMT 28.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن الزيارة تجري تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها أردوغان لزيارة المملكة.
وأوضحت الوكالة أن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت فيه إنه من المقرر أن يجري أردوغان مباحثات مع العاهل السعودي في إطار زيارته التي تستمر يومين.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يستعرض الجانبان تطوير التعاون في مختلف المجالات والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتساهم هذه الزيارة في إنهاء سنوات من القطيعة التي حدثت بين البلدين، إثر خلاف حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
مسؤول: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة
26 أبريل, 13:52 GMT
وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.
وتأتي زيارة أردوغان إلى السعودية ضمن جهود تركية هدفها فتح صفحة جديدة من العلاقات مع القوى الإقليمية المجاورة لها وخاصة دول الخليج العربية "دون تمييز"، حسب تعبير سابق للرئيس التركي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала