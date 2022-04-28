https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-السعودية-تستمر-يومين-1061692550.html

أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين

أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T07:57+0000

2022-04-28T07:57+0000

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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن الزيارة تجري تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها أردوغان لزيارة المملكة.وأوضحت الوكالة أن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت فيه إنه من المقرر أن يجري أردوغان مباحثات مع العاهل السعودي في إطار زيارته التي تستمر يومين.وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يستعرض الجانبان تطوير التعاون في مختلف المجالات والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.وتساهم هذه الزيارة في إنهاء سنوات من القطيعة التي حدثت بين البلدين، إثر خلاف حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.وتأتي زيارة أردوغان إلى السعودية ضمن جهود تركية هدفها فتح صفحة جديدة من العلاقات مع القوى الإقليمية المجاورة لها وخاصة دول الخليج العربية "دون تمييز"، حسب تعبير سابق للرئيس التركي.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html

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