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إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره
إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره
أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، احتجاز ناقلتين تحملان زيت النخيل الخام وأولين النخيل والميثانول. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:05+0000
2022-04-28T10:05+0000
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وبحسب "رويترز"، جاء هذا الإجراء بسبب ما وصفته البحرية بانتهاكات للتصاريح والإجراءات، في عملية جرت قبل يوم من سريان حظر على تصدير زيت النخيل.وقالت قوات البحرية، التي تم نشرها لفرض حظر التصدير، الذي بدأ سريانه منتصف ليل الأربعاء، إن السفينة "إم.تي وورلد بروجرس" انتهكت مواصفات السفن في وثيقة السفر الخاصة بها، بينما كانت السفينة الأخرى، "إم.تي أنابيل"، تحمل الميثانول دون تصريح.وقال البيان، إن "إم تي وورلد بروجرس" كانت متجهة من دوماي في جزيرة سومطرة صوب الهند وعلى متنها 34854.3 طن من أولين النخيل، المستخرج من ثمرة النخيل، بينما احتُجزت "إم.تي أنابيل" قبالة جزيرة بورنيو متوجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
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العالم, أخبار إندونيسيا

إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره

10:05 GMT 28.04.2022
© Onaeg.comالعاصمة الأندونيسية جاكرتا
العاصمة الأندونيسية جاكرتا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Onaeg.com
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أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، احتجاز ناقلتين تحملان زيت النخيل الخام وأولين النخيل والميثانول.
وبحسب "رويترز"، جاء هذا الإجراء بسبب ما وصفته البحرية بانتهاكات للتصاريح والإجراءات، في عملية جرت قبل يوم من سريان حظر على تصدير زيت النخيل.
وقالت قوات البحرية، التي تم نشرها لفرض حظر التصدير، الذي بدأ سريانه منتصف ليل الأربعاء، إن السفينة "إم.تي وورلد بروجرس" انتهكت مواصفات السفن في وثيقة السفر الخاصة بها، بينما كانت السفينة الأخرى، "إم.تي أنابيل"، تحمل الميثانول دون تصريح.
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وقال البيان، إن "إم تي وورلد بروجرس" كانت متجهة من دوماي في جزيرة سومطرة صوب الهند وعلى متنها 34854.3 طن من أولين النخيل، المستخرج من ثمرة النخيل، بينما احتُجزت "إم.تي أنابيل" قبالة جزيرة بورنيو متوجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
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