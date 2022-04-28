https://arabic.sputniknews.com/20220428/إندونيسيا-تحتجز-ناقلتين-تحملان-زيت-النخيل-بعد-حظر-تصديره-1061697966.html
إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره
إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره
أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، احتجاز ناقلتين تحملان زيت النخيل الخام وأولين النخيل والميثانول. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:05+0000
2022-04-28T10:05+0000
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العالم
أخبار إندونيسيا
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وبحسب "رويترز"، جاء هذا الإجراء بسبب ما وصفته البحرية بانتهاكات للتصاريح والإجراءات، في عملية جرت قبل يوم من سريان حظر على تصدير زيت النخيل.وقالت قوات البحرية، التي تم نشرها لفرض حظر التصدير، الذي بدأ سريانه منتصف ليل الأربعاء، إن السفينة "إم.تي وورلد بروجرس" انتهكت مواصفات السفن في وثيقة السفر الخاصة بها، بينما كانت السفينة الأخرى، "إم.تي أنابيل"، تحمل الميثانول دون تصريح.وقال البيان، إن "إم تي وورلد بروجرس" كانت متجهة من دوماي في جزيرة سومطرة صوب الهند وعلى متنها 34854.3 طن من أولين النخيل، المستخرج من ثمرة النخيل، بينما احتُجزت "إم.تي أنابيل" قبالة جزيرة بورنيو متوجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/إندونيسيا-تدعو-بوتين-لحضور-قمة-قادة-مجموعة-العشرين-1061469895.html
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العالم, أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تحتجز ناقلتين تحملان زيت النخيل بعد حظر تصديره
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أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، احتجاز ناقلتين تحملان زيت النخيل الخام وأولين النخيل والميثانول.
وبحسب "رويترز
"، جاء هذا الإجراء بسبب ما وصفته البحرية بانتهاكات للتصاريح والإجراءات، في عملية جرت قبل يوم من سريان حظر على تصدير زيت النخيل.
وقالت قوات البحرية، التي تم نشرها لفرض حظر التصدير، الذي بدأ سريانه منتصف ليل الأربعاء، إن السفينة "إم.تي وورلد بروجرس" انتهكت مواصفات السفن في وثيقة السفر الخاصة بها، بينما كانت السفينة الأخرى، "إم.تي أنابيل"، تحمل الميثانول دون تصريح.
وقال البيان، إن "إم تي وورلد بروجرس" كانت متجهة من دوماي في جزيرة سومطرة صوب الهند وعلى متنها 34854.3 طن من أولين النخيل، المستخرج من ثمرة النخيل، بينما احتُجزت "إم.تي أنابيل" قبالة جزيرة بورنيو متوجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.