https://arabic.sputniknews.com/20220428/إنقاذ-رضيع-صيني-تعلق-من-رأسه-بنافذة-فيديو-1061694466.html
إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو
إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو
نجحت عناصر الحماية المدنية الصينية فى إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:23+0000
2022-04-28T08:23+0000
2022-04-28T08:23+0000
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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية لإنهاء الأزمة.ووجد المنقذون الطفل وقد تعلق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده الصغير من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.أخرج اثنان من المنقذين رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئا مستستلما خلال محاولات إخراجه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو
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نجحت عناصر الحماية المدنية الصينية فى إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية لإنهاء الأزمة.
ووجد المنقذون الطفل وقد تعلق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده الصغير من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.
أخرج اثنان من المنقذين رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئا مستستلما خلال محاولات إخراجه.