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إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو
إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو
نجحت عناصر الحماية المدنية الصينية فى إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:23+0000
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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية لإنهاء الأزمة.ووجد المنقذون الطفل وقد تعلق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده الصغير من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.أخرج اثنان من المنقذين رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئا مستستلما خلال محاولات إخراجه.
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إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة... فيديو

08:23 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALطفل صيني
طفل صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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نجحت عناصر الحماية المدنية الصينية فى إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية لإنهاء الأزمة.
ووجد المنقذون الطفل وقد تعلق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده الصغير من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.
أخرج اثنان من المنقذين رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئا مستستلما خلال محاولات إخراجه.
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