عربي
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الأردن-يكثف-جهوده-لدفع-إسرائيل-لإعادة-الوضع-في-المسجد-الأقصى-إلى-ما-كان-عليه-قبل-22-عاما-1061712741.html
الأردن يكثف جهوده لدفع إسرائيل لإعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل 22 عاما
الأردن يكثف جهوده لدفع إسرائيل لإعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل 22 عاما
كشف مسؤولون أردنيون، اليوم الخميس، أن عمان تكثف جهودها لدفع إسرائيل لإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2000. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:48+0000
2022-04-28T15:48+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
وحسب "رويترز"، قال المسؤولون إن الأردن أبلغ واشنطن باستعداده لمناقشة الأمر مع إسرائيل بعد نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل. وأوضحوا أن الهدف من ذلك هو تحديد الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل 22 عاما.وقال مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه إن الجهد الدبلوماسي الجديد يهدف للتعامل مع جذور التوتر وضمان عدم تفجر الأمور مرة أخرى، مضيفا أن واشنطن تلقت مؤخرا ورقة تبين بوضوح موقف المملكة.كما قال مسؤول أردني آخر إن الأردن يواصل اتصالاته المباشرة مع الإسرائيليين وواشنطن وأطراف دولية أخرى لمطالبة إسرائيل باحترام الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 2000.وأثارت الاشتباكات التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مجمع المسجد غضبا عربيا وقلقا دوليا من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع إسرائيلي فلسطيني أوسع.ويتهم الأردن إسرائيل بتغيير القيود المفروضة على العبادة في المسجد تدريجيا منذ عام 2000.ويقول الأردن، الذي تمتلك الأسرة الهاشمية الحاكمة له الوصاية على المواقع الإسلامية والمسيحية، إن إسرائيل تقوض منذ عام 2000 تقليدا يعود لقرون مضت لا يُسمح فيه لغير المسلمين بالصلاة في مجمع المسجد.وتنفي إسرائيل اتهامات الأردن والدول العربية بأنها تحاول تغيير الوضع الراهن للأماكن الإسلامية المقدسة في البلدة القديمة بالقدس التي احتلتها في حرب عام 1967. وتقول أيضا إنها تنفذ حظرا قائما منذ وقت طويل على صلاة اليهود في الحرم.وحظرت إسرائيل يوم الجمعة زيارات غير المسلمين حتى نهاية شهر رمضان.ونقلت "رويترز"، عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قوله إنها خطوة جيدة نحو احترام الوضع الراهن وتخفيف التوتر واستعادة الهدوء.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/-الأردن-يقدم-قائمة-مطالب-للإدارة-الأمريكية-بشأن-المسجد-الأقصى-سحب-السيطرة-من-أيدي-إسرائيل-1061681876.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن

الأردن يكثف جهوده لدفع إسرائيل لإعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل 22 عاما

15:48 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
كشف مسؤولون أردنيون، اليوم الخميس، أن عمان تكثف جهودها لدفع إسرائيل لإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2000.
وحسب "رويترز"، قال المسؤولون إن الأردن أبلغ واشنطن باستعداده لمناقشة الأمر مع إسرائيل بعد نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل.
وأوضحوا أن الهدف من ذلك هو تحديد الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل 22 عاما.
وقال مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه إن الجهد الدبلوماسي الجديد يهدف للتعامل مع جذور التوتر وضمان عدم تفجر الأمور مرة أخرى، مضيفا أن واشنطن تلقت مؤخرا ورقة تبين بوضوح موقف المملكة.
كما قال مسؤول أردني آخر إن الأردن يواصل اتصالاته المباشرة مع الإسرائيليين وواشنطن وأطراف دولية أخرى لمطالبة إسرائيل باحترام الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 2000.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
الأردن يقدم قائمة مطالب للإدارة الأمريكية بشأن المسجد الأقصى... سحب السيطرة من أيدي إسرائيل
أمس, 18:00 GMT
وأثارت الاشتباكات التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مجمع المسجد غضبا عربيا وقلقا دوليا من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع إسرائيلي فلسطيني أوسع.
ويتهم الأردن إسرائيل بتغيير القيود المفروضة على العبادة في المسجد تدريجيا منذ عام 2000.
ويقول الأردن، الذي تمتلك الأسرة الهاشمية الحاكمة له الوصاية على المواقع الإسلامية والمسيحية، إن إسرائيل تقوض منذ عام 2000 تقليدا يعود لقرون مضت لا يُسمح فيه لغير المسلمين بالصلاة في مجمع المسجد.
وتنفي إسرائيل اتهامات الأردن والدول العربية بأنها تحاول تغيير الوضع الراهن للأماكن الإسلامية المقدسة في البلدة القديمة بالقدس التي احتلتها في حرب عام 1967. وتقول أيضا إنها تنفذ حظرا قائما منذ وقت طويل على صلاة اليهود في الحرم.
وحظرت إسرائيل يوم الجمعة زيارات غير المسلمين حتى نهاية شهر رمضان.
ونقلت "رويترز"، عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قوله إنها خطوة جيدة نحو احترام الوضع الراهن وتخفيف التوتر واستعادة الهدوء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала