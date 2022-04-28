https://arabic.sputniknews.com/20220428/التحالف-العربي-يعلن-إطلاق-سراح-163-أسيرا-من-الحوثيين-بمبادرة-إنسانية-من-السعودية--1061708425.html
التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين بمبادرة إنسانية من السعودية
التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين بمبادرة إنسانية من السعودية
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:19+0000
2022-04-28T14:19+0000
2022-04-28T14:19+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/69/1037386954_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d2e6fbe2b020edcf7f17b85597775eba.jpg
وقال المالكي إن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء".وأكد المالكي أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أنصار-الله-تحمل-التحالف-العربي-فشل-هدنة-اليمن-في-شهرها-الأول-1061654025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/69/1037386954_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e20c77fb16a214f351cb59bcdc1653a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين بمبادرة إنسانية من السعودية
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة.
وقال المالكي إن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء".
وأكد المالكي أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.