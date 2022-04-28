https://arabic.sputniknews.com/20220428/الدفاع-الروسية-تدمير-مخازن-أسلحة-أوكرانية-بصواريخ-عالية-الدقة-وإسقاط-طائرة-سو-24-و5-طائرات-مسيرة-1061693481.html
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:59+0000
2022-04-28T07:59+0000
2022-04-28T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية نجحت باستهداف أربع منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ جوية عالية الدقة وقامت بتدمير مستودعي أسلحة صاروخية ومدفعية وغيرها من الذخيرة.وأضاف كوناشينكوف قائلا: "كما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسي لهجوم بصاروخ باليستي أوكراني تكتيكي من طراز "توشكا أو" على مناطق سكنية بمدينة إيزيوم في إقليم خاركوف"، وبحسب قوله، كان هدف الضربة الأوكرانية هو مستشفى المدينة، حيث توجد المفرزة الطبية الروسية، التي تقدم المساعدة لسكان منطقة خاركوف.وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو-24" و5 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".وأشار كوناشينكوف إلى أن "الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها ستة مراكز قيادة، ونقطتا تمركز سرية ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في بلدتي بريوبرازينكا وأوريخوفا، بالإضافة إلى 55 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية للعدو. ونتيجة الضربات، قتل أكثر من 300 قومي".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة
07:59 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة.
وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية نجحت باستهداف أربع منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ جوية عالية الدقة وقامت بتدمير مستودعي أسلحة صاروخية ومدفعية وغيرها من الذخيرة.
وأضاف كوناشينكوف قائلا: "كما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسي لهجوم بصاروخ باليستي أوكراني تكتيكي من طراز "توشكا أو" على مناطق سكنية بمدينة إيزيوم في إقليم خاركوف"،
وبحسب قوله، كان هدف الضربة الأوكرانية هو مستشفى المدينة، حيث توجد المفرزة الطبية الروسية، التي تقدم المساعدة لسكان منطقة خاركوف.
وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو-24" و5 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".
وأشار كوناشينكوف إلى أن "الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها ستة مراكز قيادة، ونقطتا تمركز سرية ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في بلدتي بريوبرازينكا وأوريخوفا، بالإضافة إلى 55 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية للعدو. ونتيجة الضربات، قتل أكثر من 300 قومي".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.