https://arabic.sputniknews.com/20220428/الدفاع-الروسية-صواريخ-عالية-الدقة-دمرت-38-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1061714340.html
صواريخ روسية تدمر 38 منشأة عسكرية و22 معقلا لتجميع القوات الأوكرانية
صواريخ روسية تدمر 38 منشأة عسكرية و22 معقلا لتجميع القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن صواريخ عالية الدقة، دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية، و22 نقطة لتجمع القوات للمتطرفين الأوكرانيين. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T17:04+0000
2022-04-28T17:04+0000
2022-04-28T17:38+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية ضرب 76 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك مستودعين بالصواريخ ومركز قيادة.وتابع المتحدث، مشيرا إلى أن "صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الفضاء الروسية أصابت 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا. ودمرت ثلاث نقاط سيطرة و 22 معقل للتشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، و7 مناطق لتمركز التشكيلات المقاتلة والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير 6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في مناطق أليكساندروفكا وغوساروفكا ودولجينكوي وبارفينكوفو".ونوه المتحدث إلى أن "ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز توشكا أو أسقطت في مناطق بتروبيليا ومالايا كاميشيفاخا خلال النهار".وبين المتحدث الحصيلة النهائية لخسائر الجيش الأوكراني: "في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 142 طائرة، و111 طائرة هليكوبتر، و621 طائرة جوية بدون طيار، و277 منظومة للقذائف المضادة للطائرات، و 629 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و302 قاذفة صواريخ متعددة، و154 1 مدفع ميداني ومدافع هاون وكذلك 2445 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html
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روسيا, العالم
صواريخ روسية تدمر 38 منشأة عسكرية و22 معقلا لتجميع القوات الأوكرانية
17:04 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن صواريخ عالية الدقة، دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية، و22 نقطة لتجمع القوات للمتطرفين الأوكرانيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية ضرب 76 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك مستودعين بالصواريخ ومركز قيادة.
"أصاب الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الفضاء الجوية الروسية 76 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: مستودعا للقذائف وأسلحة مدفعية في منطقتي بوكروفسكوي وغوروخوفسكوي، وهو موقع قيادة، بالإضافة إلى 73 منطقة لتركز المقاتيلن والمعدات العسكرية الأوكرانية. وأسفر الضربات عن مقتل أكثر من 320 مقاتلا وتدمير 35 مدرعة ومركبة".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وتابع المتحدث، مشيرا إلى أن "صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الفضاء الروسية أصابت 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا. ودمرت ثلاث نقاط سيطرة و 22 معقل للتشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، و7 مناطق لتمركز التشكيلات المقاتلة والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير 6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في مناطق أليكساندروفكا وغوساروفكا ودولجينكوي وبارفينكوفو".
"خلال النهار، دمرت القوات الصاروخية منصة أوكرانية الإطلاق منظومة الصواريخ التكتيكية توشكا أو (Tochka-U)، وهزمت منطقتين تتركز فيهما القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
ونوه المتحدث إلى أن "ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز توشكا أو أسقطت في مناطق بتروبيليا ومالايا كاميشيفاخا خلال النهار".
وبين المتحدث الحصيلة النهائية لخسائر الجيش الأوكراني: "في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 142 طائرة، و111 طائرة هليكوبتر، و621 طائرة جوية بدون طيار، و277 منظومة للقذائف المضادة للطائرات، و 629 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و302 قاذفة صواريخ متعددة، و154 1 مدفع ميداني ومدافع هاون وكذلك 2445 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".