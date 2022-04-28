https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html
"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"
"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"
نشرت وكالة إعلامية غربية تقريرا أشارت فيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل الحفاظ على ما أطلق عليه اسم "جبهة موحدة" لمواجهة "تهديد الغاز الروسي"، كما... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:07+0000
2022-04-28T12:07+0000
2022-04-28T12:47+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وأشار التقرير إلى أن استجابة أوروبا للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالروبل، قد تسببت في "حالة من الفوضى حيث تسعى الشركات إلى حلول بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات الحيوية وتتجادل الحكومات حول مدى صعوبة اتخاذ موقف ضد موسكو".الشركات "تخالف جزئيا" مطالب الاتحادوبحسب التقرير المنشور على وكالة "بلومبرغ"، الذي حمل عنوان (أوروبا تكافح من أجل الحفاظ على الجبهة المتحدة في مواجهة تهديد الغاز الروسي)، فقد حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات، أمس الأربعاء، من الانصياع لمطالب روسيا، قائلة: "إن القيام بذلك يعد انتهاكا للعقوبات". لكن، على الرغم من هذه التحذيرات، تقوم الشركات الأوروبية "بخطوات للامتثال جزئيا على الأقل لمطالب روسيا، ويبدو أن التوجيهات الخاصة بالكتلة التي صدرت الأسبوع الماضي تمنحها غطاء للقيام بذلك".الشركات الأوروبية تصل إلى "حل وسط"أكدت حكومة المجر، اليوم الخميس، أنها ستدفع باليورو إلى "غازبروم بانك" الروسي، وهو ما يسمح بعد ذلك بتحويله إلى روبل، معتبرة هذه العملية أنها "أوضح مؤشر حتى الآن على إمكانية التوصل إلى حل وسط".انقسامات بدأت في الظهورنوه التقرير الذي نشر اليوم، إلى أن الانقسامات بدأت في الظهور في بروكسل، حيث كانت بولندا، التي رفضت العمل بالشروط الجديدة لموسكو، قد فوجئت بانقطاع الغاز أمس الأربعاء، الأمر الذي أجبرها على قيادة "حملة على الاتحاد الأوروبي من أجل توضيح إرشاداته حتى لا تتمكن الشركات من استغلال الثغرات".بدوره"بدا أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد ترك الباب مفتوحا أمام حل وسط (بالنسبة للشركات) أمس الأربعاء، رغم أنه قال إنه لم يتضح كيف سترد موسكو"، كما جاء في التقرير.أكبر شركة ألمانية: بإمكاننا مواصلة الشراء من موسكووفي إيطاليا، أكدت شركة "Eni SpA" وهي مشتر رئيسي آخر للغاز الروسي، أنها "تعد خطوات تسمح لها بالامتثال للمتطلبات الجديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف".وكانت "بلومبرغ" قد أكدت، أمس الأربعاء، أن 4 مشترين أوروبيين، دفعوا بالفعل بالروبل وفتح 10 حسابات في غازبروم بانك (Gazprombank)، من أجل الوفاء بالقواعد الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المجري، جيرجيلي غولياس، أن بلاده كانت ضمن العشرة."غموض" في الاتحاد يسبب مشكلة للدولونشرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الأربعاء، تقريرا أشارت فيه إلى أن دول أوروبا تعاني من "غموض كبير" حول نصائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل.وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.قال أحد الأشخاص، التي نقلت عنهم الوكالة، إن عددا من الدول التي أثارت هذه القضية، "قضية الغموض"، تريد من اللجنة أن توضح أن المشترين ليس لديهم أي "حلول للرضوخ لمطالب الكرملين".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-أزمة-غموض-كبيرة-في-أوروبا-بسبب-نصائح-الاتحاد-حول-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1061685627.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"
12:07 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة إعلامية غربية تقريرا أشارت فيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل الحفاظ على ما أطلق عليه اسم "جبهة موحدة" لمواجهة "تهديد الغاز الروسي"، كما زعمت، مؤكدة أن الشركات "تخالف جزئيا" مطالب الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أن استجابة أوروبا للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالروبل، قد تسببت في "حالة من الفوضى حيث تسعى الشركات إلى حلول بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات الحيوية وتتجادل الحكومات حول مدى صعوبة اتخاذ موقف ضد موسكو".
الشركات "تخالف جزئيا" مطالب الاتحاد
وبحسب التقرير المنشور على وكالة "بلومبرغ"
، الذي حمل عنوان (أوروبا تكافح من أجل الحفاظ على الجبهة المتحدة في مواجهة تهديد الغاز الروسي)، فقد حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات، أمس الأربعاء، من الانصياع لمطالب روسيا، قائلة: "إن القيام بذلك يعد انتهاكا للعقوبات". لكن، على الرغم من هذه التحذيرات، تقوم الشركات الأوروبية "بخطوات للامتثال جزئيا على الأقل لمطالب روسيا، ويبدو أن التوجيهات الخاصة بالكتلة التي صدرت الأسبوع الماضي تمنحها غطاء للقيام بذلك"
.
الشركات الأوروبية تصل إلى "حل وسط"
أكدت حكومة المجر، اليوم الخميس، أنها ستدفع باليورو إلى "غازبروم بانك" الروسي، وهو ما يسمح بعد ذلك بتحويله إلى روبل، معتبرة هذه العملية أنها "أوضح مؤشر حتى الآن على إمكانية التوصل إلى حل وسط".
انقسامات بدأت في الظهور
نوه التقرير الذي نشر اليوم، إلى أن الانقسامات بدأت في الظهور في بروكسل، حيث كانت بولندا، التي رفضت العمل بالشروط الجديدة لموسكو، قد فوجئت بانقطاع الغاز أمس الأربعاء
، الأمر الذي أجبرها على قيادة "حملة على الاتحاد الأوروبي من أجل توضيح إرشاداته حتى لا تتمكن الشركات من استغلال الثغرات".
بدوره"بدا أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد ترك الباب مفتوحا أمام حل وسط (بالنسبة للشركات) أمس الأربعاء، رغم أنه قال إنه لم يتضح كيف سترد موسكو"، كما جاء في التقرير.
أكبر شركة ألمانية: بإمكاننا مواصلة الشراء من موسكو
صرحت شركة المرافق الألمانية "Uniper SE"، العميل الضخم للغاز الروسي، بحسب وصف التقرير، علنا "أنها تعتقد أن بإمكانها مواصلة عمليات الشراء دون انتهاك العقوبات".
وفي إيطاليا، أكدت شركة "Eni SpA" وهي مشتر رئيسي آخر للغاز الروسي
، أنها "تعد خطوات تسمح لها بالامتثال للمتطلبات الجديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف".
وكانت "بلومبرغ" قد أكدت، أمس الأربعاء، أن 4 مشترين أوروبيين، دفعوا بالفعل بالروبل وفتح 10 حسابات في غازبروم بانك (Gazprombank)، من أجل الوفاء بالقواعد الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المجري، جيرجيلي غولياس، أن بلاده كانت ضمن العشرة.
"غموض" في الاتحاد يسبب مشكلة للدول
ونشرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الأربعاء، تقريرا أشارت فيه إلى أن دول أوروبا تعاني من "غموض كبير" حول نصائح
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل.
وبحسب التقرير، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل توجيه أوضح من الكتلة (كتلة الاتحاد الأوروبي) بشأن مطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن النصيحة الحالية "غامضة جدا".
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية
الأوروبية أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
قال أحد الأشخاص، التي نقلت عنهم الوكالة، إن عددا من الدول التي أثارت هذه القضية، "قضية الغموض"، تريد من اللجنة أن توضح أن المشترين ليس لديهم أي "حلول للرضوخ لمطالب الكرملين".