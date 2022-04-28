https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html

"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"

"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"

نشرت وكالة إعلامية غربية تقريرا أشارت فيه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل الحفاظ على ما أطلق عليه اسم "جبهة موحدة" لمواجهة "تهديد الغاز الروسي"، كما... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T12:07+0000

2022-04-28T12:07+0000

2022-04-28T12:47+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/34/1043803457_0:1043:2048:2195_1920x0_80_0_0_d872ee78d146ee509e471011de7f926a.jpg

وأشار التقرير إلى أن استجابة أوروبا للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالروبل، قد تسببت في "حالة من الفوضى حيث تسعى الشركات إلى حلول بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات الحيوية وتتجادل الحكومات حول مدى صعوبة اتخاذ موقف ضد موسكو".الشركات "تخالف جزئيا" مطالب الاتحادوبحسب التقرير المنشور على وكالة "بلومبرغ"، الذي حمل عنوان (أوروبا تكافح من أجل الحفاظ على الجبهة المتحدة في مواجهة تهديد الغاز الروسي)، فقد حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات، أمس الأربعاء، من الانصياع لمطالب روسيا، قائلة: "إن القيام بذلك يعد انتهاكا للعقوبات". لكن، على الرغم من هذه التحذيرات، تقوم الشركات الأوروبية "بخطوات للامتثال جزئيا على الأقل لمطالب روسيا، ويبدو أن التوجيهات الخاصة بالكتلة التي صدرت الأسبوع الماضي تمنحها غطاء للقيام بذلك".الشركات الأوروبية تصل إلى "حل وسط"أكدت حكومة المجر، اليوم الخميس، أنها ستدفع باليورو إلى "غازبروم بانك" الروسي، وهو ما يسمح بعد ذلك بتحويله إلى روبل، معتبرة هذه العملية أنها "أوضح مؤشر حتى الآن على إمكانية التوصل إلى حل وسط".انقسامات بدأت في الظهورنوه التقرير الذي نشر اليوم، إلى أن الانقسامات بدأت في الظهور في بروكسل، حيث كانت بولندا، التي رفضت العمل بالشروط الجديدة لموسكو، قد فوجئت بانقطاع الغاز أمس الأربعاء، الأمر الذي أجبرها على قيادة "حملة على الاتحاد الأوروبي من أجل توضيح إرشاداته حتى لا تتمكن الشركات من استغلال الثغرات".بدوره"بدا أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد ترك الباب مفتوحا أمام حل وسط (بالنسبة للشركات) أمس الأربعاء، رغم أنه قال إنه لم يتضح كيف سترد موسكو"، كما جاء في التقرير.أكبر شركة ألمانية: بإمكاننا مواصلة الشراء من موسكووفي إيطاليا، أكدت شركة "Eni SpA" وهي مشتر رئيسي آخر للغاز الروسي، أنها "تعد خطوات تسمح لها بالامتثال للمتطلبات الجديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف".وكانت "بلومبرغ" قد أكدت، أمس الأربعاء، أن 4 مشترين أوروبيين، دفعوا بالفعل بالروبل وفتح 10 حسابات في غازبروم بانك (Gazprombank)، من أجل الوفاء بالقواعد الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المجري، جيرجيلي غولياس، أن بلاده كانت ضمن العشرة."غموض" في الاتحاد يسبب مشكلة للدولونشرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الأربعاء، تقريرا أشارت فيه إلى أن دول أوروبا تعاني من "غموض كبير" حول نصائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل.وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.قال أحد الأشخاص، التي نقلت عنهم الوكالة، إن عددا من الدول التي أثارت هذه القضية، "قضية الغموض"، تريد من اللجنة أن توضح أن المشترين ليس لديهم أي "حلول للرضوخ لمطالب الكرملين".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-أزمة-غموض-كبيرة-في-أوروبا-بسبب-نصائح-الاتحاد-حول-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1061685627.html

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الطيار-الروسي-العائد-من-أمريكا-تعرضت-للتعذيب-صحتي-ليست-جيدة-فيديو--1061683799.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, اقتصاد