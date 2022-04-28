https://arabic.sputniknews.com/20220428/العنوان-بوتين-يحذر-من-رد-روسي-سريع-وحاسم-إذا-تدخلت-جهة-خارجية-بالوضع-في-أوكرانيا-1061711727.html

بوتين يحذر من رد حاسم.. الأردن يقدم قائمة مطالب بشأن الأقصى.. والبوليساريو تصعد هجماتها

بوتين يحذر من رد حاسم.. الأردن يقدم قائمة مطالب بشأن الأقصى.. والبوليساريو تصعد هجماتها

الموضوعات: بوتين يحذر من أن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا. الأردن يقدم قائمة مطالب للإدارة الأمريكية بشأن المسجد... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T15:27+0000

2022-04-28T15:27+0000

2022-04-28T15:30+0000

عالم سبوتنيك

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العنوان: بوتين يحذر من رد روسي سريع وحاسم إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا

بوتين يحذر من أن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانياقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فإن الرد الروسي سيكون سريعا و حاسما.وأكد خلال اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي، أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو-24" و5 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".في هذا السياق، الخبير العسكري و الاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن موسكو لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى مسرح لقتال روسيا من قبل أطراف دولية متعددة.الأردن يقدم قائمة مطالب للإدارة الأمريكية بشأن المسجد الأقصىذكرت القناة العبرية ال12 ، أن الأردن قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة طويلة من المطالب بشأن الترتيبات المتعلقة بالمسجد الأقصى.وأوضحت، أن الوثيقة الغير معلنة التي قدمها الأردن للإدارة الأمريكية حول المسجد الأقصى، تتضمن تجديد "الوضع التاريخي الراهن" للمسجد، من خلال تحويل المسؤولية عن الحرم، خاصة المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين لباحاته إلى سلطة مديرية الوقف الأردنية.في السياق نفسه، ذكر موقع واللا العبري، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد شهر رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين، ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد "في تخفيف التوترات ومنع حوادث العنف" في الحرم القدسي الشريف.وقال إن الإدارة الأمريكية لن تقدم على أي خطوة جدية لردع اسرائيل بالرغم من استطاعتها ايقاف كل التوتر في القدس.جبهة البوليساريو تصعد هجماتها على القوات المغربية بمنطقة الصحراء الغربيةأعلنت جبهة البوليساريو تنفيذ هجمات مركزة ضد القوات المغربية في مناطق متفرقة بالقرب من الجدار العازل في منطقة الصحراء الغربية.وذكرت وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، إنه وفقًا لـ البلاغ العسكري رقم 517 ، فإن وحدات الجبهة استهدفت قوات الجيش المغربي، أمس الأربعاء، في 3 مناطق متفرقة.وأوضحت أن الهجمات المسلحة تأتي عقب الهجمات التي نفذتها الجبهة، الثلاثاء الماضي، والتي استهدفت قوات الجيش المغربي بقطاع المحبس وبمناطق إكرارة العطاسة وأودي الظمران.وشدد على أن القوات المسلحة الملكية مستعدة لصد أي تدخل أو عدوان من قبل البوليساريو .

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