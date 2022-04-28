بوتين يحذر من رد حاسم.. الأردن يقدم قائمة مطالب بشأن الأقصى.. والبوليساريو تصعد هجماتها
15:27 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 15:30 GMT 28.04.2022)
العنوان: بوتين يحذر من رد روسي سريع وحاسم إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا
الموضوعات: بوتين يحذر من أن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا. الأردن يقدم قائمة مطالب للإدارة الأمريكية بشأن المسجد الأقصى. جبهة البوليساريو تصعد هجماتها على القوات المغربية بمنطقة الصحراء الغربية.
بوتين يحذر من أن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فإن الرد الروسي سيكون سريعا و حاسما.
وأكد خلال اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي، أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو-24" و5 طائرات مسيرة.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو-24" و5 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".
من جهته، قال المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، الخميس 28 ابريل نيسان، إن وحدات من قوات لوغانسك والقوات الروسية تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا في غرب الجمهورية.
في هذا السياق، الخبير العسكري و الاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن موسكو لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى مسرح لقتال روسيا من قبل أطراف دولية متعددة.
وأوضح، أن الغرب يكتفى حتى الآن بتقديم المساعدات العسكرية، حسب المواقف المعلنة، إلا أن هناك خشية من أن يتطور التدخل الغربي لإرسال وحدات عسكرية للقتال تحت عناوين متعددة، مؤكدا أن الرد الروسي على تلك الخطوة إن حدثت، سيكون بالوسائل التي تفهمها هذه الدول والتي تضمن عدم انزلاق الوضع في أوكرانيا إلى حرب استنزاف.
الأردن يقدم قائمة مطالب للإدارة الأمريكية بشأن المسجد الأقصى
ذكرت القناة العبرية ال12 ، أن الأردن قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة طويلة من المطالب بشأن الترتيبات المتعلقة بالمسجد الأقصى.
وأوضحت، أن الوثيقة الغير معلنة التي قدمها الأردن للإدارة الأمريكية حول المسجد الأقصى، تتضمن تجديد "الوضع التاريخي الراهن" للمسجد، من خلال تحويل المسؤولية عن الحرم، خاصة المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين لباحاته إلى سلطة مديرية الوقف الأردنية.
في السياق نفسه، ذكر موقع واللا العبري، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد شهر رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين، ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد "في تخفيف التوترات ومنع حوادث العنف" في الحرم القدسي الشريف.
في هذا الصدد، استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور، عبد المجيد سويلم، أن تقوم أي إدارة أمريكية بالضغط جديا على اسرائيل، مشيرا إلى أنها تحاول أن تظهر نفسها أمام بعض وسائل الإعلام على أنها ليست راضية عن السياسات الاسرائيلية.
وقال إن الإدارة الأمريكية لن تقدم على أي خطوة جدية لردع اسرائيل بالرغم من استطاعتها ايقاف كل التوتر في القدس.
وأوضح أن العلاقات الاسرائيلية الأردنية توترت بسبب ما يحدث في الأقصى وموقف عمان الداعم للشعب الفلسطيني.
جبهة البوليساريو تصعد هجماتها على القوات المغربية بمنطقة الصحراء الغربية
أعلنت جبهة البوليساريو تنفيذ هجمات مركزة ضد القوات المغربية في مناطق متفرقة بالقرب من الجدار العازل في منطقة الصحراء الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، إنه وفقًا لـ البلاغ العسكري رقم 517 ، فإن وحدات الجبهة استهدفت قوات الجيش المغربي، أمس الأربعاء، في 3 مناطق متفرقة.
وأوضحت أن الهجمات المسلحة تأتي عقب الهجمات التي نفذتها الجبهة، الثلاثاء الماضي، والتي استهدفت قوات الجيش المغربي بقطاع المحبس وبمناطق إكرارة العطاسة وأودي الظمران.
في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور. رشيد لزرق، إن: "ما يسمى بالتصعيد هو محاولة من قبل البوليساريو التي تعاني من التضييق والانغلاق في مشروعها، مشيرا إلى أن ما تدعيه اعلاميا حول ما يحدث في الجدار العازل لم يتأثر به المغرب.
وشدد على أن القوات المسلحة الملكية مستعدة لصد أي تدخل أو عدوان من قبل البوليساريو .
واتهم، لزرق، جبهة البوليساريو بأنها ليست سوى أداة في يد النظام الجزائري، معتبرا أن موقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية هو الذي قد يؤدي لمواجهة بين الجزائر والمغرب، على حد قوله.