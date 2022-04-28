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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061690456.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت حوالي 200 قذيفة من عيارات مختلفة، وفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:44+0000
2022-04-28T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان المكتب: "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 20 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تجاه دونيتسك، واستخدم العدو صواريخ "غراد"، ومدفعية 122 ملم، ومدافع هاون 120 ملم ومدافع هاون 120 ملم و82 ملم وآر بي جي والمدافع الرشاشة ذات العيار الكبير والأسلحة الصغيرة".تعرضت 9 مناطق سكنية في الجمهورية لقصف القوات الأوكرانية وتحديدا في مقاطعات بتروفسكي وكويبيشيفسكي، وجورلوفكا، وزايتسيفو، وجولموفسكي، وزيليزنايا بالكا، وترويتسكوي، وياسينوفاتايا، وياسنوي، وإلينوفكا.ووفقا للمكتب التمثيلي، أصيب مدني بجروح نتيجة القصف، وتضرر 14 منزلا وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-وطائرتين-دون-طيار-في-خاركوف-1061680326.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

06:44 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت حوالي 200 قذيفة من عيارات مختلفة، وفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان المكتب: "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 20 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تجاه دونيتسك، واستخدم العدو صواريخ "غراد"، ومدفعية 122 ملم، ومدافع هاون 120 ملم ومدافع هاون 120 ملم و82 ملم وآر بي جي والمدافع الرشاشة ذات العيار الكبير والأسلحة الصغيرة".
تعرضت 9 مناطق سكنية في الجمهورية لقصف القوات الأوكرانية وتحديدا في مقاطعات بتروفسكي وكويبيشيفسكي، وجورلوفكا، وزايتسيفو، وجولموفسكي، وزيليزنايا بالكا، وترويتسكوي، وياسينوفاتايا، وياسنوي، وإلينوفكا.
ووفقا للمكتب التمثيلي، أصيب مدني بجروح نتيجة القصف، وتضرر 14 منزلا وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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