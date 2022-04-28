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https://arabic.sputniknews.com/20220428/المصالحة-الروسية-في-سوريا-النصرة-الإرهابية-قصفت-إدلب-10-مرات-خلال-24-ساعة-1061688101.html
المصالحة الروسية في سوريا: "النصرة" الإرهابية قصفت إدلب 10 مرات خلال 24 ساعة
المصالحة الروسية في سوريا: "النصرة" الإرهابية قصفت إدلب 10 مرات خلال 24 ساعة
قال اللواء البحري أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T01:49+0000
2022-04-28T01:49+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف في مؤتمر صحفي، "تم تسجيل عشر هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "هجومان في محافظة حلب، وأربعة في إدلب، واثنان في اللاذقية، واثنان في حماة".وقال جورافليوف إن جنديين سوريين أصيبا في محافظة حلب وآخر في إدلب. إلى جانب ذلك، أصيب جنديان سوريان في اللاذقية وواحد في حماة.أنشئ مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتعارضة والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/المصالحة-الروسية-في-سوريا-جبهة-النصرة-الإرهابية-قصفت-منطقة-إدلب-السورية-مرتيين-1061391960.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا

المصالحة الروسية في سوريا: "النصرة" الإرهابية قصفت إدلب 10 مرات خلال 24 ساعة

01:49 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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قال اللواء البحري أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية عشر مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف في مؤتمر صحفي، "تم تسجيل عشر هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
المصالحة الروسية في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية مرتيين
19 أبريل, 22:04 GMT
وأضاف: "هجومان في محافظة حلب، وأربعة في إدلب، واثنان في اللاذقية، واثنان في حماة".
وقال جورافليوف إن جنديين سوريين أصيبا في محافظة حلب وآخر في إدلب. إلى جانب ذلك، أصيب جنديان سوريان في اللاذقية وواحد في حماة.
أنشئ مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتعارضة والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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