https://arabic.sputniknews.com/20220428/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-رغم-انحسار-تفشي-كورونا-1061709519.html

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا

قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 أيار/مايو المقبل، رغم تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T14:52+0000

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الرباط - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الوزير مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن المجلس قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أيار/مايو وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل 51 إصابة جديدة وحالتي وفاة بسبب فيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/تحديات-عدة-أمام-تعافي-المقاولات-في-المغرب-من-آثار-كوروناوخبراء-يكشفون-الأولويات--1058470100.html

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