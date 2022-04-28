https://arabic.sputniknews.com/20220428/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-رغم-انحسار-تفشي-كورونا-1061709519.html
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا
قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 أيار/مايو المقبل، رغم تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:52+0000
2022-04-28T14:52+0000
2022-04-28T14:52+0000
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فيروس كورونا
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الرباط - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الوزير مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن المجلس قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أيار/مايو وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل 51 إصابة جديدة وحالتي وفاة بسبب فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تحديات-عدة-أمام-تعافي-المقاولات-في-المغرب-من-آثار-كوروناوخبراء-يكشفون-الأولويات--1058470100.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا
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قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 أيار/مايو المقبل، رغم تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
الرباط - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الوزير مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن المجلس قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أيار/مايو وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة
المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل 51 إصابة جديدة وحالتي وفاة بسبب فيروس كورونا
.