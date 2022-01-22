تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/إعلام-كورونا-تنعش-نشاط-الطائرات-الخاصة-في-المغرب-1056825302.html
إعلام: كورونا تنعش نشاط الطائرات الخاصة في المغرب
إعلام: كورونا تنعش نشاط الطائرات الخاصة في المغرب
أفادت وسائل إعلام مغربية، أمس الجمعة، بأن نشاط الطائرات الخاصة بالمملكة يشهد حالة من الانتعاش، في ظل استمرار إغلاق البلاد المجال الجوي أمام الرحلات الجوية... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T04:37+0000
2022-01-22T04:37+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104582/87/1045828763_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4ba5dcb6e2f6d817607755c2573e3bb0.jpg
وذكرت صحيفة هسبريس، مساء أمس الجمعة، أن المئات من المسافرين تمكنوا من الهبوط في مطاري الدار البيضاء ومراكش، على متن طائرات بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و13 مقعدا.وتمكن رجل أعمال إسباني مقيم في المغرب من السفر الأسبوع الماضي، من مدينة مالقا إلى الدار البيضاء، على متن رحلة مستأجرة من قبل شركة "سارا إيروايز" المغربية، ومقرها الدار البيضاء، وهي الرحلة التي تكلفت 1500 يورو (15000 درهم).وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المسافرين يقوم بتنسيق الرحلة حتى اكتمال عدد الأماكن، حيث يدفع الثلث عند بدء العملية والباقي بعد خمسة أيام عندما أكدوا مكانه.ويشار إلى أن شركات طيران دولية قررت الانسحاب، بشكل نهائي، من السوق المغربية، بسبب ما أسموه بـ"غياب الوضوح والتواصل من قبل السلطات المغربية التي لم تحدد أي موعد لفتح الحدود الجوية الدولية للمملكة"، فضلا عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.وذكرت صحيفة هسبريس أن شركة " Ryanair رايان إير" تعتزم الانسحاب نهائيا من المغرب، بداية من شهر آيار/مايو المقبل.وكانت العلاقات بين الإدارة العليا لشركة "رايان إير" والسلطات المغربية قد سادها التوتر، منذ بداية جائحة كورونا في المملكة، وتحديدا في آذار/مارس 2020، حيث تلقي الشركة الأيرلندية، منخفضة التكلفة، باللوم على السلطات المغربية بشأن عمليات الإغلاق المتواصلة وغير المبررة للمجال الجوي، وهو الأمر الذي منعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عشرات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون خطوطها.وقررت الشركة نفسها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، تعليق رحلاتها إلى المغرب، حتى مطلع فبراير/شباط المقبل، وفي الوقت الحالي، ليس من المؤكد إعادة فتح الحدود الجوية للمغرب، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إعلام-انسحاب-شركات-طيران-من-المغرب-بسبب-الإغلاق-1056775758.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104582/87/1045828763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d9b3be859c1bf65b49836b5c70e00a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم

إعلام: كورونا تنعش نشاط الطائرات الخاصة في المغرب

04:37 GMT 22.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام مغربية، أمس الجمعة، بأن نشاط الطائرات الخاصة بالمملكة يشهد حالة من الانتعاش، في ظل استمرار إغلاق البلاد المجال الجوي أمام الرحلات الجوية المنتظمة منذ 29 نوفمبر الماضي، بسبب جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة هسبريس، مساء أمس الجمعة، أن المئات من المسافرين تمكنوا من الهبوط في مطاري الدار البيضاء ومراكش، على متن طائرات بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و13 مقعدا.
ينتظر السياح إعادتهم إلى بلدانهم حيث علق المغرب رحلاته إلى الدول الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس التاجي (COVID-19) في مطار مراكش في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
انسحاب شركات طيران من المغرب بسبب "الإغلاق"
أمس, 04:36 GMT
وتمكن رجل أعمال إسباني مقيم في المغرب من السفر الأسبوع الماضي، من مدينة مالقا إلى الدار البيضاء، على متن رحلة مستأجرة من قبل شركة "سارا إيروايز" المغربية، ومقرها الدار البيضاء، وهي الرحلة التي تكلفت 1500 يورو (15000 درهم).
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المسافرين يقوم بتنسيق الرحلة حتى اكتمال عدد الأماكن، حيث يدفع الثلث عند بدء العملية والباقي بعد خمسة أيام عندما أكدوا مكانه.
ويشار إلى أن شركات طيران دولية قررت الانسحاب، بشكل نهائي، من السوق المغربية، بسبب ما أسموه بـ"غياب الوضوح والتواصل من قبل السلطات المغربية التي لم تحدد أي موعد لفتح الحدود الجوية الدولية للمملكة"، فضلا عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وذكرت صحيفة هسبريس أن شركة " Ryanair رايان إير" تعتزم الانسحاب نهائيا من المغرب، بداية من شهر آيار/مايو المقبل.
وكانت العلاقات بين الإدارة العليا لشركة "رايان إير" والسلطات المغربية قد سادها التوتر، منذ بداية جائحة كورونا في المملكة، وتحديدا في آذار/مارس 2020، حيث تلقي الشركة الأيرلندية، منخفضة التكلفة، باللوم على السلطات المغربية بشأن عمليات الإغلاق المتواصلة وغير المبررة للمجال الجوي، وهو الأمر الذي منعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عشرات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون خطوطها.
وقررت الشركة نفسها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، تعليق رحلاتها إلى المغرب، حتى مطلع فبراير/شباط المقبل، وفي الوقت الحالي، ليس من المؤكد إعادة فتح الحدود الجوية للمغرب، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية