https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعتزم-تقديم-مقترح-إلى-الكونغرس-لمنح-عائدات-الأصول-الروسية-المصادرة-لأوكرانيا--1061703696.html
بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا
بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم اليوم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:54+0000
2022-04-28T12:54+0000
2022-04-28T12:54+0000
روسيا
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وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيقترح اليوم على الكونغرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية، والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.وأشار البيان إلى أن وزارتي الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية، والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.وحسب البيان، فإن المقترحات التي يعتزم بايدن طرحها على الكونغرس، تعزز من قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.
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روسيا
بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم اليوم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيقترح اليوم على الكونغرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية، والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.
وأشار البيان إلى أن وزارتي الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية، والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.
وحسب البيان، فإن المقترحات التي يعتزم بايدن طرحها على الكونغرس، تعزز من قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.