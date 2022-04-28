عربي
الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعتزم-تقديم-مقترح-إلى-الكونغرس-لمنح-عائدات-الأصول-الروسية-المصادرة-لأوكرانيا--1061703696.html
بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا
بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم اليوم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:54+0000
2022-04-28T12:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيقترح اليوم على الكونغرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية، والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.وأشار البيان إلى أن وزارتي الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية، والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.وحسب البيان، فإن المقترحات التي يعتزم بايدن طرحها على الكونغرس، تعزز من قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/ترامب-بعد-مصافحة-بايدن-للهواء-ارتباكه-يقود-الولايات-المتحدة-إلى-الجحيم-1061536880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3893edc7fa27854eb39027646acfb9ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس لمنح عائدات الأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا

12:54 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم اليوم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيقترح اليوم على الكونغرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية، والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب.
وأشار البيان إلى أن وزارتي الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية، والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.
وحسب البيان، فإن المقترحات التي يعتزم بايدن طرحها على الكونغرس، تعزز من قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
بعد مصافحة بايدن للهواء.. ترامب يقول إن ارتباكه يقود الولايات المتحدة إلى الجحيم
24 أبريل, 01:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала