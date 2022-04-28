https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بعشرة-أسلحة-مضادة-للدبابات-مقابل-كل-دبابة-روسية-1061713433.html
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T16:13+0000
2022-04-28T16:13+0000
2022-04-28T16:21+0000
جو بايدن
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وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن "هذا المبلغ سيغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا".وأوضح أن "المبلغ يشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية، و8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، و3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية، و500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإنتاج الغذاء".يذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعتزم-تقديم-مقترح-إلى-الكونغرس-لمنح-عائدات-الأصول-الروسية-المصادرة-لأوكرانيا--1061703696.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية
16:13 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي
إنه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.
وأضاف "نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسيا.
وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن "هذا المبلغ سيغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا".
وأوضح أن "المبلغ يشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية، و8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، و3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية، و500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإنتاج الغذاء".
يذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا
لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.