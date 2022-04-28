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https://arabic.sputniknews.com/20220428/بيغلوف-69-دولة-أكدت-مشاركتها-في-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لهذا-العام--1061703055.html
بيغلوف: 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام
بيغلوف: 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام
أفاد محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، ألكسندر بيغلوف، اليوم الخميس، بأن هناك 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:31+0000
2022-04-28T12:31+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بيغلوف خلال إحاطة بالتقرير السنوي أمام لجنة النواب التشريعية: "أود أن أبلغكم أن هناك 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حزيران/يونيو من هذا العام. والطلبات لا تزال تتوالى. سيتم عقد المنتدى الاقتصادي".يعقد المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو المقبل.ويعتبر المنتدى حدثا تجاريا واقتصاديا عالميا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ عام 1997؛ واعتبارا من عام 2005 بات يعقد تحت رعاية الرئيس الروسي.وفي عام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم، ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي)، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم؛ وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى مدار أربعة أيام من العمل، حضر إلى المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/سوريا-تؤكد-مشاركتها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-2022-1061670796.html
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روسيا, اقتصاد

بيغلوف: 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام

12:31 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة سانت بطرسبورغ
مدينة سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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أفاد محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، ألكسندر بيغلوف، اليوم الخميس، بأن هناك 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وقال بيغلوف خلال إحاطة بالتقرير السنوي أمام لجنة النواب التشريعية: "أود أن أبلغكم أن هناك 69 دولة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حزيران/يونيو من هذا العام. والطلبات لا تزال تتوالى. سيتم عقد المنتدى الاقتصادي".
يعقد المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو المقبل.
ويعتبر المنتدى حدثا تجاريا واقتصاديا عالميا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ عام 1997؛ واعتبارا من عام 2005 بات يعقد تحت رعاية الرئيس الروسي.
وفي عام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم، ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي)، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم؛ وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى مدار أربعة أيام من العمل، حضر إلى المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.
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