https://arabic.sputniknews.com/20220428/عرض-كمان-نادر-للبيع-بأكثر-من-10-ملايين-دولار-في-مزاد-بفرنسا-1061701262.html

عرض كمان نادر للبيع بأكثر من 10 ملايين دولار في مزاد بفرنسا

عرض كمان نادر للبيع بأكثر من 10 ملايين دولار في مزاد بفرنسا

يعرض كمان نادر من القرن الثامن عشر للبيع في مزاد لأول مرة منذ عقود، بعد أن قام مالكه الموهوب بالعزف عليه في الحفلات الموسيقية في بعض أكثر أماكن الموسيقى شهرة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T11:46+0000

2022-04-28T11:46+0000

2022-04-28T11:46+0000

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الكمان

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وصنع الكمان، في عام 1736 من قبل الحرفي الإيطالي جوزيبي غوارنيري، وهو من الجيل الثالث لعائلة عرفت بصناعة الآلات الوترية، والتي لم ينجو منها سوى قرابة 150 آلة، الأمر الذي يجعلها نادرة ومطلوبة للغايةـ، وفقا لدار المزادات الفرنسية "أغوتيس" التي تقوم بعملية البيع، والتي أشارت إلى أنه لأكثر من عشر سنوات لم يُشاهد كمانا من صنع عائلة "غوارنيري" يعرض للبيع.وقالت صوفي بيرين المسؤولة بالمزادات في أغوتيس، إن دار المزادات تقدر قيمة الكمان بما يتراوح بين 4.2 مليون دولار و4.7 مليون دولار، لكنها قد تصل إلى عرض نهائي يصل إلى 10.5 مليون دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.وسيتم بيع الكمان من قبل ريجيس باسكوييه، عازف الكمان الفرنسي المشهور عالميا والذي اشترى الآلة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومنذ ذلك الحين رافقه الكمان في عدة حفلات موسيقية حول العالم، كقاعة كارنيغي في نيويورك ودار أوبرا سيدني وأوبرا غارنييه في باريس.وقالت دار المزادات إن باسكير يبيع الآلة الموسيقية على أمل نقل هذه الآلة الفريدة الذي يبلغ عمرها 300 عام إلى الجيل القادم من الموسيقيين ومواصلة استخدامها لقرون قادمة.وعن ميزة هذا الكمان قالت بيرين : "هناك العديد من آلات الكمان، لكن هذا الكمان يشبه بيع لوحة رامبرانت أو غويا أو حتى لوحة ليوناردو دافينشي".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/طرح-لوحة-تقدر-بملايين-الدولارات-في-مزاد-عبر-الإنترنت-لمساعدة-الجنود-الروس-والمدنيين-في-دونباس-1061665345.html

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العالم, مزاد, فن, الكمان