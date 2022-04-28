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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/مسؤول-في-خيرسون-المنطقة-المحررة-لن-تعود-إلى-نفوذ-نظام-كييف-1061689658.html
مسؤول في خيرسون: المنطقة المحررة لن تعود إلى نفوذ نظام كييف
مسؤول في خيرسون: المنطقة المحررة لن تعود إلى نفوذ نظام كييف
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، صباح اليوم الخميس، عن استبعاد عودة المنطقة المحررة من الجماعات المسلحة المتطرفة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:16+0000
2022-04-28T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها، إن "مسألة إعادة منطقة خيرسون إلى أوكرانيا النازية أمر غير وارد وهذا مستحيل".وأضاف المسؤول قائلا: "ستتطور منطقة خيرسون اقتصاديًا ولن تتمكن كييف بعد الآن من فرض سياستها النازية القبيحة على أرضنا بهدف تدمير وتغيير المزاج الشعبي للناس وهويتهم كذلك". وتابع ستريموسوف قائلا: "مستقبل منطقة خيرسون واعد وبلا مخاوف، حاليا تمارس الدعاية الأوكرانية ضغوطًا إعلامية على سكان المنطقة بشأن ما يُزعم أنه وشيك لتحرير خيرسون، لكن هذه معلومات كاذبة". ووفقا له، فإن المهمة الحالية أولا وقبل كل شيء هي استعادة اقتصاد المنطقة.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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العالم

مسؤول في خيرسون: المنطقة المحررة لن تعود إلى نفوذ نظام كييف

06:16 GMT 28.04.2022
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العلم اروسي فوق بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، صباح اليوم الخميس، عن استبعاد عودة المنطقة المحررة من الجماعات المسلحة المتطرفة القومية إلى السلطات الأوكرانية.
وجاءت تصريحات ستريموسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها، إن "مسألة إعادة منطقة خيرسون إلى أوكرانيا النازية أمر غير وارد وهذا مستحيل".
وأضاف المسؤول قائلا: "ستتطور منطقة خيرسون اقتصاديًا ولن تتمكن كييف بعد الآن من فرض سياستها النازية القبيحة على أرضنا بهدف تدمير وتغيير المزاج الشعبي للناس وهويتهم كذلك".
وتابع ستريموسوف قائلا: "مستقبل منطقة خيرسون واعد وبلا مخاوف، حاليا تمارس الدعاية الأوكرانية ضغوطًا إعلامية على سكان المنطقة بشأن ما يُزعم أنه وشيك لتحرير خيرسون، لكن هذه معلومات كاذبة".
ووفقا له، فإن المهمة الحالية أولا وقبل كل شيء هي استعادة اقتصاد المنطقة.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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