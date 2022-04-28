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https://arabic.sputniknews.com/20220428/مسؤول-مغربي-اعتقال-غير-الصائمين-تم-وفق-القانون-والحرية-لا-تعني-استفزاز-مشاعر-الآخرين-1061712985.html
مسؤول مغربي: اعتقال غير الصائمين تم وفق القانون والحرية لا تعني استفزاز مشاعر الآخرين
مسؤول مغربي: اعتقال غير الصائمين تم وفق القانون والحرية لا تعني استفزاز مشاعر الآخرين
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير مصطفى بايتاس، إن اعتقال المتهمين بالإفطار العلني في شهر رمضان تم بشكل قانوني وفي ظروف إنسانية، موضحا أن "ممارسة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:52+0000
2022-04-28T15:52+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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الرباط، 28 أبريل- سبوتنيك. وأضاف في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن "الاعتقالات وطريقة الاعتقال تمت وفق المقتضيات القانونية".وكانت الشرطة بمدينة الدار البيضاء، قد اقتحمت أمس الأربعاء مطعما وسط المدينة واقتادت من كانوا بداخله من المغاربة غير الصائمين وأحالتهم على النيابة العامة التي أطلقت سراحهم لاحقا.وأعاد الحادث الجدل حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان على المسلمين.وينص الفصل 222 من القانون الجنائي، على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الإفطار-في-نهار-رمضان-يثير-جدلا-واسعا-في-تونس-1061507826.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

مسؤول مغربي: اعتقال غير الصائمين تم وفق القانون والحرية لا تعني استفزاز مشاعر الآخرين

15:52 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Santi Palacios
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير مصطفى بايتاس، إن اعتقال المتهمين بالإفطار العلني في شهر رمضان تم بشكل قانوني وفي ظروف إنسانية، موضحا أن "ممارسة حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تكون مستفزة للآخرين"
الرباط، 28 أبريل- سبوتنيك. وأضاف في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن "الاعتقالات وطريقة الاعتقال تمت وفق المقتضيات القانونية".

وكانت الشرطة بمدينة الدار البيضاء، قد اقتحمت أمس الأربعاء مطعما وسط المدينة واقتادت من كانوا بداخله من المغاربة غير الصائمين وأحالتهم على النيابة العامة التي أطلقت سراحهم لاحقا.

وأعاد الحادث الجدل حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان على المسلمين.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي، على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".
شهر رمضان في تونس: امرأة تبيع الملسوقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الإفطار في نهار رمضان يثير جدلا واسعا في تونس
23 أبريل, 05:27 GMT
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