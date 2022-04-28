https://arabic.sputniknews.com/20220428/موسكو-لواشنطن-بشأن-مصادرة-الأصول-الروسية-سنرد-على-جميع-الإجراءات-بما-في-ذلك-الحمقاء-منها-1061689470.html

موسكو لواشنطن بشأن مصادرة الأصول الروسية: سنرد على جميع الإجراءات بما في ذلك الحمقاء منها

موسكو لواشنطن بشأن مصادرة الأصول الروسية: سنرد على جميع الإجراءات بما في ذلك الحمقاء منها

أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على مبادرة الكونغرس الأمريكي لمصادرة الأصول الروسية، إننا سنرد على جميع الإجراءات،... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T06:06+0000

2022-04-28T06:06+0000

2022-04-28T06:37+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة "سالافيوف لايف" على "يوتيوب" قالت خلالها، إن "بريطانيا والولايات المتحدة أصبحتا بالفعل غير وديتين وجميع الإجراءات التي ستتخذ حتى الحمقاء منها، ستتطور".وأضافت زاخاروفا قائلة: "ونحن كما جرت العادة لا نترك أي شيء دون رد وعليهم أن يدركوا ذلك".وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة سرقت بشكل أساسي من روسيا من خلال حظر الحسابات البنكية.وقال: "لم تُذكر الأصول الضخمة المجمدة في البنوك الأمريكية، سأكون صادقا، أعتقد أنها ببساطة سرقت منا".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

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