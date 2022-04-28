https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزيرة-الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-ما-نسلمه-لأوكرانيا-1061696715.html
وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا
وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا
أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:29+0000
2022-04-28T09:29+0000
2022-04-28T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".وأشارت وزيرة الدفاع إلى وجود عجز كبير في القوات المسلحة، مؤكدة أنه يجب على ألمانيا العمل على تعزيز أنظمتها الدفاعية، ومشيرة إلى أنه يجب إنفاق 20 مليار يورو على شراء الذخيرة وحدها من أجل الوفاء بمسؤوليتها في الناتو، بحسب مجلة "دير شبيغل".ومع بداية الحرب في أوكرانيا، كان قد ثار جدال حول قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها في حال توسعت دائرة الحرب، حيث دار النقاش حول تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لتعزيز القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/ألمانيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسية-إلى-بولندا-وبلغاريا-لن-يؤثر-علينا-1061678824.html
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العالم, أخبار ألمانيا
وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا
09:29 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".
وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".
وأشارت وزيرة الدفاع إلى وجود عجز كبير في القوات المسلحة، مؤكدة أنه يجب على ألمانيا العمل على تعزيز أنظمتها الدفاعية، ومشيرة إلى أنه يجب إنفاق 20 مليار يورو على شراء الذخيرة وحدها من أجل الوفاء بمسؤوليتها في الناتو، بحسب مجلة "دير شبيغل
".
ومع بداية الحرب في أوكرانيا، كان قد ثار جدال حول قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها في حال توسعت دائرة الحرب، حيث دار النقاش حول تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لتعزيز القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير".