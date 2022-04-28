عربي
البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزيرة-الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-ما-نسلمه-لأوكرانيا-1061696715.html
وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا
وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا
أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:29+0000
2022-04-28T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054337633_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_34236dbacd91a6d42ed04a2e1b953aac.jpg
وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".وأشارت وزيرة الدفاع إلى وجود عجز كبير في القوات المسلحة، مؤكدة أنه يجب على ألمانيا العمل على تعزيز أنظمتها الدفاعية، ومشيرة إلى أنه يجب إنفاق 20 مليار يورو على شراء الذخيرة وحدها من أجل الوفاء بمسؤوليتها في الناتو، بحسب مجلة "دير شبيغل".ومع بداية الحرب في أوكرانيا، كان قد ثار جدال حول قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها في حال توسعت دائرة الحرب، حيث دار النقاش حول تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لتعزيز القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/ألمانيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسية-إلى-بولندا-وبلغاريا-لن-يؤثر-علينا-1061678824.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054337633_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c53908eee9014768a1508dfe79179155.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا

وزيرة الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا

09:29 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 28.04.2022)
© AFP 2022 / PETRAS MALUKASوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / PETRAS MALUKAS
تابعنا عبرTelegram
أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".
وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".
وأشارت وزيرة الدفاع إلى وجود عجز كبير في القوات المسلحة، مؤكدة أنه يجب على ألمانيا العمل على تعزيز أنظمتها الدفاعية، ومشيرة إلى أنه يجب إنفاق 20 مليار يورو على شراء الذخيرة وحدها من أجل الوفاء بمسؤوليتها في الناتو، بحسب مجلة "دير شبيغل".
التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
ألمانيا: وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا لن يؤثر علينا
أمس, 16:07 GMT
ومع بداية الحرب في أوكرانيا، كان قد ثار جدال حول قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها في حال توسعت دائرة الحرب، حيث دار النقاش حول تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لتعزيز القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала