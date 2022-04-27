https://arabic.sputniknews.com/20220427/ألمانيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسية-إلى-بولندا-وبلغاريا-لن-يؤثر-علينا-1061678824.html

ألمانيا: وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا لن يؤثر علينا

ألمانيا: وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا لن يؤثر علينا

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية روبرت زيفرين، اليوم الأربعاء، إن وقف شحنات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا لن يكون له عواقب سلبية على إمدادات الغاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T16:07+0000

2022-04-27T16:07+0000

2022-04-27T16:07+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

روسيا

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برلين - سبوتنيك. وعلق زفيرين في إفادة صحفية على وقف إمدادات الغاز الروسية قائلا: "تعليق إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لن يكون له عواقب وخيمة على إمدادات الغاز الألمانية".وأشار المتحدث إلى أن برلين لم تعد تعتبر موسكو "شريكا موثوقا به"، وتواصل جهودها لتقليل اعتماد البلاد على روسيا لاحتياجاتها من الطاقة.أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، عبر حسابه في تلغرام، أن المجلس النيابي يؤيد قرار شركة "غازبروم" بوقف صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى إشعار آخر.في فبراير/ شباط، أعلنت برلين عزمها تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية في المستقبل القريب، وتخطط ألمانيا لوقف واردات الفحم والنفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام وإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بحلول منتصف عام 2024.في بداية العام الجاري، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للواردات من روسيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس/ آذار إن روسيا ستطالب بمدفوعات لإمدادات الغاز بالروبل "للدول غير الصديقة"، وأصدر تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل.دخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "دول غير صديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليورو-يسجل-أدنى-مستوى-في-5-سنوات-بعد-تعليق-روسيا-لإمدادات-الغاز-1061660569.html

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