https://arabic.sputniknews.com/20220429/آبل-تتوقع-خسائر-تصل-إلى-8-مليارات-دولار-بسبب-كورونا-1061735915.html
آبل تتوقع خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار بسبب كورونا
آبل تتوقع خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار بسبب كورونا
توقعت شركة آبل أن تصل خسائرها إلى قرابة الـ8 مليارات دولار، وذلك بسبب الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كورونا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:58+0000
2022-04-29T12:58+0000
2022-04-29T12:58+0000
فيروس كورونا
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وحسب وول ستريت جورنال، فقد رجح لوكا مايستري، المدير المالي لشركة آبل، أن تؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا إلى خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار للشركة في الربع الثاني من عام 2022.وأصدرت شركة آبل، أمس الخميس، نتائجها المالية لربع السنة المالية الثاني لعام 2022 المنتهي في 26 مارس/آذار، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 97.3 مليار دولار.وقال مايستري: "تؤثر قيود الإمداد الناتجة عن الاضطرابات المرتبطة بكورونا ونقص السيليكون، على قدرتنا المتعلقة بتلبية طلب العملاء على منتجاتنا، نتوقع أن تتراوح هذه القيود بين 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو أكبر بكثير مما نحن عليه".وقد بدأت أزمة أشباه الموصلات، أو النقص العالمي في الرقائق، في عام 2020، وكانت جائحة كورونا هي السبب الأساسي والمباشر لها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من وسائل العمل عن بعد، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الأسعار ونقص أشباه الموصلات.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/أبل-تصبح-أول-شركة-في-العالم-تبلغ-قيمتها-السوقية-3-تريليونات-دولار-1054914262.html
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فيروس كورونا
آبل تتوقع خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار بسبب كورونا
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توقعت شركة آبل أن تصل خسائرها إلى قرابة الـ8 مليارات دولار، وذلك بسبب الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كورونا.
وحسب وول ستريت جورنال
، فقد رجح لوكا مايستري، المدير المالي لشركة آبل، أن تؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا إلى خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار للشركة في الربع الثاني من عام 2022.
وأصدرت شركة آبل، أمس الخميس، نتائجها المالية لربع السنة المالية
الثاني لعام 2022 المنتهي في 26 مارس/آذار، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 97.3 مليار دولار.
وقال مايستري: "تؤثر قيود الإمداد الناتجة عن الاضطرابات المرتبطة بكورونا ونقص السيليكون، على قدرتنا المتعلقة بتلبية طلب العملاء على منتجاتنا، نتوقع أن تتراوح هذه القيود بين 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو أكبر بكثير مما نحن عليه".
ولفت مايستري إلى أنه من بين العوامل الأخرى التي أثرت على الإيرادات، تعليق مبيعات آبل في روسيا، والذي من المتوقع أن يؤثر على نمو الشركة على أساس سنوي بنحو 150 نقطة أساس في الربع المقبل.
وقد بدأت أزمة أشباه الموصلات، أو النقص العالمي في الرقائق، في عام 2020، وكانت جائحة كورونا هي السبب الأساسي والمباشر لها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من وسائل العمل عن بعد، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الأسعار ونقص أشباه الموصلات.