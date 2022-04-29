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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-الداخلية-الكويتية-اعتمدت-سفر-مواطنيها-بالبطاقة-المدنية-إلى-الدول-الخليجية-1061731529.html
إعلام: الداخلية الكويتية اعتمدت سفر مواطنيها بالبطاقة المدنية إلى الدول الخليجية
إعلام: الداخلية الكويتية اعتمدت سفر مواطنيها بالبطاقة المدنية إلى الدول الخليجية
قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الكويتية أعادت سفر مواطنيها إلى الدول الخليجية بالبطاقة المدنية كما كان من قبل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:08+0000
2022-04-29T11:08+0000
أخبار الكويت اليوم
مجلس التعاون الخليجي
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر أمني، أكد عودة السفر بالبطاقة المدنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: "وزارة الداخلية اعتمدت قبل قليل سفر المواطنين الى دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية كما كان معمول به قبل انتشار وباء فيروس كورونا قبل نحو عامين".وكانت جائحة كورونا قد فرضت على دول كثيرة تغيير قواعد السفر لديها، ومنها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يكن مسموحا في ظل الوباء السفر بالبطاقة المدنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كما كان قبل كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20210503/بدء-من-22-مايو-الكويت-تمنع-مواطنيها-غير-المطعمين-من-السفر-1048873045.html
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أخبار الكويت اليوم, مجلس التعاون الخليجي

إعلام: الداخلية الكويتية اعتمدت سفر مواطنيها بالبطاقة المدنية إلى الدول الخليجية

11:08 GMT 29.04.2022
© AFP 2022مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022
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قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الكويتية أعادت سفر مواطنيها إلى الدول الخليجية بالبطاقة المدنية كما كان من قبل.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر أمني، أكد عودة السفر بالبطاقة المدنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2021
بدءا من 22 مايو... الكويت تمنع مواطنيها غير المطعمين من السفر
3 مايو 2021, 14:40 GMT
وقال: "وزارة الداخلية اعتمدت قبل قليل سفر المواطنين الى دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية كما كان معمول به قبل انتشار وباء فيروس كورونا قبل نحو عامين".
وأوضح المصدر أن كل المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية قد تلقت تعليمات "باعتماد البطاقة المدنية بدلا من جواز السفر الى دول مجلس التعاون".
وكانت جائحة كورونا قد فرضت على دول كثيرة تغيير قواعد السفر لديها، ومنها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يكن مسموحا في ظل الوباء السفر بالبطاقة المدنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كما كان قبل كورونا.
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