https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-الداخلية-الكويتية-اعتمدت-سفر-مواطنيها-بالبطاقة-المدنية-إلى-الدول-الخليجية-1061731529.html

إعلام: الداخلية الكويتية اعتمدت سفر مواطنيها بالبطاقة المدنية إلى الدول الخليجية

إعلام: الداخلية الكويتية اعتمدت سفر مواطنيها بالبطاقة المدنية إلى الدول الخليجية

قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الكويتية أعادت سفر مواطنيها إلى الدول الخليجية بالبطاقة المدنية كما كان من قبل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T11:08+0000

2022-04-29T11:08+0000

2022-04-29T11:08+0000

أخبار الكويت اليوم

مجلس التعاون الخليجي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049431888_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a21b100694e32bcccc7d300855e53d3c.jpg

ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر أمني، أكد عودة السفر بالبطاقة المدنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: "وزارة الداخلية اعتمدت قبل قليل سفر المواطنين الى دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية كما كان معمول به قبل انتشار وباء فيروس كورونا قبل نحو عامين".وكانت جائحة كورونا قد فرضت على دول كثيرة تغيير قواعد السفر لديها، ومنها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يكن مسموحا في ظل الوباء السفر بالبطاقة المدنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كما كان قبل كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20210503/بدء-من-22-مايو-الكويت-تمنع-مواطنيها-غير-المطعمين-من-السفر-1048873045.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم, مجلس التعاون الخليجي