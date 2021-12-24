الكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط

وحسب بيان للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،، فقد أصدرت قرارا يقضي بـ "عدم السماح بالسفر للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".واعتبر القرار أن حصولهم على جرعتين لم يعد يدخلهم ضمن "مكتملي التحصين، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية".وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن العمل بهذا القرار سيكون "اعتباراً من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل".واوضح البيان كذلك "عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد تقديم شهادة فحص "بي سي آر" سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا، مشترطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص، إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري".ولفت البيان إلى تطبيق "الحجر المنزلي على القادمين لدولة الكويت لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلوه من فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر المقبل".
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بمنع المواطنين الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد، إلا بعد الحصول على جرعة ثالثة تعزيزية.
وحسب بيان للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،، فقد أصدرت قرارا يقضي بـ "عدم السماح بالسفر للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".
الطيران المدني : لا يسمح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2. pic.twitter.com/dfDF3rMBnq
واعتبر القرار أن حصولهم على جرعتين لم يعد يدخلهم ضمن "مكتملي التحصين، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية".
وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن العمل بهذا القرار سيكون "اعتباراً من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل".
الطيران المدني : عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت الا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فايروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (48) ساعة من تاريخ المسحة ( الفحص ) الى وقت القبول على الرحلة وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/12/26 . pic.twitter.com/H9oyfDPtxN
واوضح البيان كذلك "عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد تقديم شهادة فحص "بي سي آر" سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا، مشترطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص، إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري".
الطيران المدني : يطبق الحجر المنزلي على القادمين لدولة الكويت لمدة (10) أيام بعد الوصول لدولة الكويت مع امكانية انهاء الحجر قبل ذلك في حال اجراء فحص PCR بعد (72) ساعة على الأقل من وقت الوصول تثبت خلوه من فايروس كورونا وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/12/26. pic.twitter.com/I7a2XwGrhG
ولفت البيان إلى تطبيق "الحجر المنزلي على القادمين لدولة الكويت لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلوه من فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر المقبل".