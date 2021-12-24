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الكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط
الكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بمنع المواطنين الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد، إلا بعد الحصول على جرعة ثالثة تعزيزية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:52+0000
2021-12-24T06:52+0000
أخبار الكويت اليوم
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب بيان للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،، فقد أصدرت قرارا يقضي بـ "عدم السماح بالسفر للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".واعتبر القرار أن حصولهم على جرعتين لم يعد يدخلهم ضمن "مكتملي التحصين، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية".وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن العمل بهذا القرار سيكون "اعتباراً من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل".واوضح البيان كذلك "عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد تقديم شهادة فحص "بي سي آر" سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا، مشترطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص، إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري".ولفت البيان إلى تطبيق "الحجر المنزلي على القادمين لدولة الكويت لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلوه من فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر المقبل".
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أخبار الكويت اليوم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط

06:52 GMT 24.12.2021
© AFP 2021مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021
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أصدرت السلطات الكويتية قرارا بمنع المواطنين الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد، إلا بعد الحصول على جرعة ثالثة تعزيزية.
وحسب بيان للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،، فقد أصدرت قرارا يقضي بـ "عدم السماح بالسفر للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".
واعتبر القرار أن حصولهم على جرعتين لم يعد يدخلهم ضمن "مكتملي التحصين، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية".
وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن العمل بهذا القرار سيكون "اعتباراً من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل".
واوضح البيان كذلك "عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد تقديم شهادة فحص "بي سي آر" سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا، مشترطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص، إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري".
ولفت البيان إلى تطبيق "الحجر المنزلي على القادمين لدولة الكويت لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلوه من فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر المقبل".
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