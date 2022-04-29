https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-مواجهات-عنيفة-في-باحات-المسجد-الأقصى-بين-الفلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-1061721965.html
إعلام: مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
إعلام: مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T03:01+0000
2022-04-29T03:01+0000
2022-04-29T03:01+0000
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