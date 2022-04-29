https://arabic.sputniknews.com/20220429/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-انتحار-مجندة-بعد-سرقتها-سلاح-قائدها-العسكري-1061735526.html
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في انتحار مجندة بعد سرقتها سلاح قائدها العسكري
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في انتحار مجندة بعد سرقتها سلاح قائدها العسكري
فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سرقة مجندة لسلاح قائدها العسكري، وانتحارها بإطلاق النار على نفسها. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:49+0000
2022-04-29T12:49+0000
2022-04-29T12:49+0000
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء أمس الخميس، أن القاعدة العسكرية "ليبكن" الإسرائيلية الواقعة بوسط البلاد شهدت واقعة استثنائية تمثلت في قيام مجندة بسرقة سلاح قائد الكتيبة وانتحارها به.وأكدت القناة العبرية أن الخدمة قامت بسرقة سلاح قائدها العسكري في القاعدة "ليبكن" وهو بندقية من طراز M16 واختلت بنفسها بعيدا عن زميلاتها المجندات في القاعدة، وأطلقت النار على نفسها.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا حول ما إذا كان من الممكن إحباط محاولات انتحار المجندة بعد سرقة سلاح قائدها العسكري، ومدى وجود مؤشرات أو علامات سابقة تدل على نية المجندة الإقدام على الانتحار.ولفت القناة إلى أن حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي شهدت انخفاضا خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 11 حالة فقط في 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في انتحار مجندة بعد سرقتها سلاح قائدها العسكري
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فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سرقة مجندة لسلاح قائدها العسكري، وانتحارها بإطلاق النار على نفسها.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء أمس الخميس، أن القاعدة العسكرية "ليبكن" الإسرائيلية الواقعة بوسط البلاد شهدت واقعة استثنائية تمثلت في قيام مجندة بسرقة سلاح قائد الكتيبة وانتحارها به.
وأكدت القناة العبرية أن الخدمة قامت بسرقة سلاح قائدها العسكري في القاعدة "ليبكن" وهو بندقية من طراز M16 واختلت بنفسها بعيدا عن زميلاتها المجندات في القاعدة، وأطلقت النار على نفسها.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي
يجري تحقيقا حول ما إذا كان من الممكن إحباط محاولات انتحار المجندة بعد سرقة سلاح قائدها العسكري، ومدى وجود مؤشرات أو علامات سابقة تدل على نية المجندة الإقدام على الانتحار.
ولفت القناة إلى أن حالات الانتحار
في الجيش الإسرائيلي شهدت انخفاضا خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 11 حالة فقط في 2021.