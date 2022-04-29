https://arabic.sputniknews.com/20220429/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-112-منشأة-عسكرية-أوكرانية-بما-في-ذلك-4-مستودعات-أسلحة-صاروخية-ومدفعية-1061724996.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:47+0000
2022-04-29T07:47+0000
2022-04-29T07:47+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429061_0:0:3393:1909_1920x0_80_0_0_e34f16f5bf988324a3fbf62415592959.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429061_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bfb257ced24f7556aae5086ac5b449c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.