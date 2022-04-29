https://arabic.sputniknews.com/20220429/المتمردون-يقتلون-6-جنود-من-أفريقيا-الوسطى-1061737181.html

المتمردون يقتلون 6 جنود من أفريقيا الوسطى

المتمردون يقتلون 6 جنود من أفريقيا الوسطى

لقي ستة جنود حتفهم، اليوم الجمعة، في هجوم للمتمردين جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تشتعل حرب أهلية منذ سنوات، حسبما أفاد عضو البرلمان جابين مبولي فويلي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت "فرانس برس" عن فويلي، قوله: "في الرابعة صباحا هاجم المتمردون بلدة نزكو بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، على بعد 700 كيلومتر (435 ميلا) شرقي العاصمة بانغي، وقتلوا ستة جنود، فيما لقي ثلاثة متمردين مصرعهم خلال الهجوم".واتهم مبولي فويلي تحالف الوطنيين من أجل التغيير بتنفيذ الهجوم، وهو التحالف الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول 2020، للإطاحة بالرئيس فوستين أرشانج تواديرا.واضاف عضو البرلمان أن "المتمردون نهبوا المدينة قبل الانسحاب إلى الأدغال، متوقعا عودتهم مرة أخرى بعد فترة، فيما أكد رئيس بلدية أدجا كالتوما جانجا الهجوم لكنه لم يحدد عدد من الضحايا.يذكر أن الحرب الأهلية كانت قد اندلعت في أفريقيا الوسطى في عام 2013، مما أدى إلى تحريض عدد كبير من الميليشيات ضد دولة التي أصبحت على وشك الانهيار، إلا أن أعمال القتل تراجعت إلى حد كبير منذ عام 2018، وفي نهاية عام 2020، اتحدت العديد من الجماعات المتمردة في محاولة للإطاحة بتواديرا قبل الانتخابات مباشرة.وأجريت محادثات المصالحة الوطنية التي طال انتظارها في مارس، لكن لم تتم دعوة أي جماعات متمردة، حيث قررت المعارضة مقاطعتها.

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