https://arabic.sputniknews.com/20220427/أفريقيا-الوسطى-البنك-المركزي-يعتمد-بيتكوين-عملة-قانونية-1061664816.html
أفريقيا الوسطى... البنك المركزي يعتمد "بيتكوين" عملة قانونية
أفريقيا الوسطى... البنك المركزي يعتمد "بيتكوين" عملة قانونية
أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى ثاني دولة في العالم تعتمد العملة الرقمية "بيتكوين" لتصبح عملة قانونية يمكن تداولها في البلاد. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:42+0000
2022-04-27T11:42+0000
2022-04-27T11:42+0000
اقتصاد
تقنية بلوك تشين
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم إعلان ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في أفريقيا الوسطى.ولفتت الوكالة إلى أن برلمان أفريقيا الوسطى أقر بالإجماع مشروعا يسمح باستخدام العملات المشفرة بصورة قانونية، وهو القانون الذي اعتمده رئيس البلاد فوستان أرشانج.وبعد هذه الخطوة أصبحت عملة "بيتكوين" هي ثاني عملة يتم استخدامها في البلاد بعد العملة المستخدمة فعليا وهي فرنك أفريقيا الوسطى.يذكر أن السلفادور اتخذت خطوة مماثلة في وقت سابق، ما يجعلها وأفريقيا الوسطى هما الدولتان اللتان تعتمدان استخدام العملات المشفرة بصورة قانونية بناء على قرار من بنوكها المركزية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقرير-روسيا-تستطيع-تجاوز-العقوبات-الغربية-بسهولة-شديدة-باستخدام-بيتكوين-1059428490.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, تقنية بلوك تشين
أفريقيا الوسطى... البنك المركزي يعتمد "بيتكوين" عملة قانونية
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أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى ثاني دولة في العالم تعتمد العملة الرقمية "بيتكوين" لتصبح عملة قانونية يمكن تداولها في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم إعلان ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في أفريقيا الوسطى.
ولفتت الوكالة إلى أن برلمان أفريقيا الوسطى أقر بالإجماع مشروعا يسمح باستخدام
العملات المشفرة بصورة قانونية، وهو القانون الذي اعتمده رئيس البلاد فوستان أرشانج.
وبعد هذه الخطوة أصبحت عملة "بيتكوين
" هي ثاني عملة يتم استخدامها في البلاد بعد العملة المستخدمة فعليا وهي فرنك أفريقيا الوسطى.
يذكر أن السلفادور اتخذت خطوة مماثلة في وقت سابق، ما يجعلها وأفريقيا الوسطى هما الدولتان اللتان تعتمدان استخدام العملات المشفرة
بصورة قانونية بناء على قرار من بنوكها المركزية.