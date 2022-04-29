https://arabic.sputniknews.com/20220429/انخفاض-البطالة-في-البرازيل-واقتراب-الأجور-من-أدنى-مستوياتها-1061740282.html

انخفاض البطالة في البرازيل واقتراب الأجور من أدنى مستوياتها

انخفاض البطالة في البرازيل واقتراب الأجور من أدنى مستوياتها

قالت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في البرازيل انخفض بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس/ آذار، لكن متوسط الدخل كان الأدنى على الإطلاق في... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T14:42+0000

2022-04-29T14:42+0000

2022-04-29T14:42+0000

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اقتصاد

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ونقلت "فرانس برس" عن المعهد البرازيلي للإحصاء إن معدل البطالة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار بلغ 11.1 %، بانخفاض 0.1 نقطة عن الفترة من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير/شباط ، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 11.9 مليون عاطلا.يشار إلى أن تلك الإحصائيات جاءت أفضل من توقعات المحللين التي بلغت 11.4 %، لكن في علامة على الانتعاش البطيء في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، انخفض متوسط ​​الدخل الشهري الحقيقي بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، عند 2548 ريالا برازيليا (520 دولارا)، وهو أدنى مستوى في الربع الأول منذ بدء التسجيلات في عام 2012.ومع ذلك، فقد شهد متوسط الدخل تحسنا طفيفا عن أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2510 ريالا، والذي شهدته البرازيل في الربع الرابع من عام 2021.يذكر أن اقتصاد البرازيل المتعثر يعتبر قضية مركزية في الوقت الذي تتجه فيه البرازيل لإجراء انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المرجح أن تضع الرئيس جاير بولسونارو في مواجهة الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وأضر التضخم المرتفع (11.3% سنويا) والنمو المنخفض (المتوقع عند 0.65% هذا العام) بشعبية بولسونارو، على الرغم من أنه حقق بعض التقدم في استطلاعات الرأي مؤخرا بعد إطلاق برنامج رعاية يقدم 400 ريال شهريا إلى حوالي 18 مليونا.

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