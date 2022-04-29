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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/بايدن-روسيا-تستخدم-الطاقة-كسلاح-ضد-من-وقف-ضدها-في-الحرب-على-أوكرانيا-1061720899.html
بايدن: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا
بايدن: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلادة "لن تسمح" لروسيا بـ"ترهيب أوروبا" عبر خفض إمدادات الطاقة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T00:07+0000
2022-04-29T00:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
شركة غازبروم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن "روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا"، مؤكدا أن واشنطن تعمل مع دول حليفة لمساعدة الأوروبيين الذين "تهددهم روسيا وتبتزهم بالطاقة".ولفت الرئيس إلى أن بلاده "لا تهاجم روسيا" بل "تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الحرب الدائرة على أراضيها منذ أكثر من شهرين".وأضاف بايدن أن "المساعدات العسكرية المقدمة أجبرت موسكو على التراجع في كييف".وقال بايدن: "لقد قدمنا معلومات استخباراتية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، واعدا بتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف لمواجهة الجيش الروسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق، مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، ردا على العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و"بي جي إن آي جي" البولندية؛ بسبب عدم دفعهما المستحقات بعملة الروبل الروسية؛ حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/شركات-النفط-البولندية-تعتزم-مطالبة-شركة-غازبروم-بتعويض-مالي-عقب-وقف-إمدادات-الغاز-1061671594.html
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روسيا, شركة غازبروم

بايدن: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا

00:07 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلادة "لن تسمح" لروسيا بـ"ترهيب أوروبا" عبر خفض إمدادات الطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن "روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا"، مؤكدا أن واشنطن تعمل مع دول حليفة لمساعدة الأوروبيين الذين "تهددهم روسيا وتبتزهم بالطاقة".
ولفت الرئيس إلى أن بلاده "لا تهاجم روسيا" بل "تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الحرب الدائرة على أراضيها منذ أكثر من شهرين".
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
شركات النفط البولندية تعتزم مطالبة شركة "غازبروم" بتعويض مالي عقب وقف إمدادات الغاز
27 أبريل, 13:42 GMT
وأضاف بايدن أن "المساعدات العسكرية المقدمة أجبرت موسكو على التراجع في كييف".
وقال بايدن: "لقد قدمنا معلومات استخباراتية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، واعدا بتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف لمواجهة الجيش الروسي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق، مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، ردا على العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و"بي جي إن آي جي" البولندية؛ بسبب عدم دفعهما المستحقات بعملة الروبل الروسية؛ حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".
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