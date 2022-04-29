رضوان الحيمي: اليمن متمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه ومقدساته
© Photo / Yemen Embassy in Damascusرضوان الحيمي، الوزير المفوض في السفارة اليمنية بدمشق
© Photo / Yemen Embassy in Damascus
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور".
شارك في المسيرة شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب، وفصائل وقوى فلسطينية، ومكونات محور المقاومة، ورجال دين، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق، وبمشاركة شعبية واسعة دعماً للشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاعتداءات الصهيونية.
© Photo / Yemen Embassy in Damascusمسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
مسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Yemen Embassy in Damascus
وفي كلمة اليمن، التي ألقاها رضوان الحيمي، الوزير المفوض في السفارة اليمنية، جدد الحيمي التأكيد على أن يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية، وهويته الإيمانية، ثابت على موقفه الواضح والصريح المبدئي الديني بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعالم الإسلامي، وتحرير أرضه ومقدساته من رجس الصهاينة، على حد قوله.
وأشار الحيمي إلى "فشل العدوان السعودي الأمريكي في ثني اليمن عن تأييد فلسطين ودعم قضيتها"، داعيا إلى "ضرورة تضافر الجهود ورفع مستوى التعاون والتنسيق باتجاه انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني".
© Photo / Yemen Embassy in Damascusمسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
مسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Yemen Embassy in Damascus
وانطلقت المسيرة الجماهيرية من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي، حيث رفع المشاركون مجسماً للمسجد الأقصى والأعلام الوطنية لدول وفصائل "محور المقاومة".
وردد المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحتمية الانتصار وتحرير الأراضي العربية المحتلة.
© Photo / Yemen Embassy in Damascusمسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
مسيرة يوم القدس العالمي تحت عنوان "القدس هي المحور" في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Yemen Embassy in Damascus
ودانت الحشود الجماهيرية المشارکة بالمسيرة ما يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين "بكسر الحصار عن قطاع غزة، والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، والتلاحم والوحدة لتحرير القدس والأراضي المحتلة".
وشدد البيان الختامي للمسيرة بأن لا خيار لمواجهة "كيان الاحتلال المتغطرس" إلا المقاومة بكل أشكالها ودعم الشعب العربي الفلسطيني في كفاحه من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حريته واستقلاله، وأن "القدس المحتلة" هي العاصمة التاريخية والأبدية لفلسطين والتي لن يطويها النسيان وستبقى في الضمائر حتى تستعد لتكون عاصمة للمحبة والسلام والحرية.