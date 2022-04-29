https://arabic.sputniknews.com/20220429/السفير-الإيراني-لدى-سوريا-يوم-القدس-هو-يوم-الدبلوماسية-العامة-للدفاع-عن-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1061738560.html

السفير الإيراني لدى سوريا: "يوم القدس" هو يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

السفير الإيراني لدى سوريا: "يوم القدس" هو يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

قال مهدي سبحاني، السفير الإيراني في دمشق، اليوم الجمعة، إن يوم القدس العالمي من الرموز الخالدة وهو يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T13:56+0000

2022-04-29T13:56+0000

2022-04-29T13:56+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن السفارة الإيرانية في دمشق نظمت بمناسبة "يوم القدس العالمي" ملتقى لدعم "قضية القدس وفلسطين ورفض الاحتلال والتهويد".وجدد السفير سبحاني موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مثمنا بطولات الشعب الفلسطيني في مواجهة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدا أن يوم "القدس العالمي" يمثل استمرارا للهوية الفلسطينية وانتقالها إلى الأجيال المقبلة.وفي سياق متصل، قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات الضعف.ونقلت وكالة إرنا، عن عبد اللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي عقد اجتماع طارئ، وذلك بالتنسيق مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية، على أن يعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل على مستوى الممثلين الخاصين وسفراء الدول الإسلامية في جدة بالأمانة العامة للمنظمة.وأعرب عبد اللهيان عن أمله اتخاذ إجراءات جادة في دعم القضية الفلسطينية، حتى بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أنه أجرى مشاورات مكثفة مع وزراء خارجية دول إسلامية وغير إسلامية داعمة لفلسطين.وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن "الصهاينة سعوا لتحقيق حلم إسرائيل من النيل إلى الفرات، لكن المقاومة لم تسمح بذلك عمليا، وبإذن الله سنصلي جميعا في القدس".ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، اليوم العالمي للقدس، وقد أعلن المرشد الأعلى الإيراني الخميني، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الخارجية-الإيراني-المقاومة-اليوم-في-أفضل-حالاتها-في-المنطقة-1061734723.html

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